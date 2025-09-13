search
13.09.2025 19:39

Συναγερμός στην Πολωνία: Drones άγνωστης προέλευσης στον εναέριο χώρο – Έκλεισε αεροδρόμιο στην πόλη Λούμπλιν

13.09.2025 19:39
drone

Νέος συναγερμός στη Πολωνία καθώς εντοπίστηκαν drones, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Ηδη για λόγους ασφαλείας το αεροδρόμιο στη πόλη Λούμπλιν έχει κλείσει. Γίνεται έλεγχος για το αν πρόκειται για ρωσικά drones ή άλλης προέλευσης.

Οι σειρήνες έχουν ηχήσει στην περιοχή, ενώ πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να αντιμετωπίσουν την πιθανή απειλή.

Οι πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου μας». Η επιχείρηση όπως τονίζουν, έγινε για προληπτικούς λόγους.

