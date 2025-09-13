Συναγερμός στην Πολωνία: Drones άγνωστης προέλευσης στον εναέριο χώρο – Έκλεισε αεροδρόμιο στην πόλη Λούμπλιν

Νέος συναγερμός στη Πολωνία καθώς εντοπίστηκαν drones, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Ηδη για λόγους ασφαλείας το αεροδρόμιο στη πόλη Λούμπλιν έχει κλείσει. Γίνεται έλεγχος για το αν πρόκειται για ρωσικά drones ή άλλης προέλευσης.

Οι σειρήνες έχουν ηχήσει στην περιοχή, ενώ πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να αντιμετωπίσουν την πιθανή απειλή.

Οι πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου μας». Η επιχείρηση όπως τονίζουν, έγινε για προληπτικούς λόγους.

BREAKING: Poland issues warning due to threat of Russian drones, sirens activated pic.twitter.com/qC8Hd2yWIH — BNO News (@BNONews) September 13, 2025

Διαβάστε επίσης:

Διαδήλωση μίσους στο Λονδίνο στη σκιά της δολοφονίας Κερκ: «Στείλτε σπίτι τους μετανάστες» – Οργανωτής ακροδεξιός ακτιβιστής

«Προδοτική η επίθεση» του Ισραήλ: Ξεσπούν Σαουδική Αραβία και Εμιράτα – Κινδυνεύουν να τιναχτούν στον άερα οι «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Παλαιστίνη: Κερδίζει έδαφος η λύση των «δύο κρατών», οργή στο Ισραήλ για το ψήφισμα του ΟΗΕ – Ακτινογραφία της ψηφοφορίας από την DW