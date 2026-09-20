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ΚΟΣΜΟΣ

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20.09.2026 15:34

Συνέχεια στη βρετανική κόντρα για το βιβλίο του Τσαρλς Σπένσερ για την Νταϊάνα – «Gaslighting από τον βασιλιά»

20.09.2026 15:34
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Νέα συνέχεια δίνει σήμερα ο κυριακάτικος βρετανικός Τύπος στην αντιπαράθεση γύρω από το βιβλίο του Τσαρλς Σπένσερ για την αδελφή του, πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Η Sunday Times μεταφέρει αντίδραση από το περιβάλλον του βασιλιά Καρόλου. Φίλοι και σύμμαχοι του χαρακτηρίζουν τον Σπένσερ «υποκριτή» και τον κατηγορούν ότι «εμπορεύεται την ιδιωτική ζωή της Νταϊάνα», ενώ επί χρόνια κατήγγελλε τον Τύπο για το ίδιο. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος, αλλά δεν σκοπεύει να απαντήσει δημόσια ακολουθώντας το Μότο της Βασίλισσας Ελισάβετ «don’t explain don’t complaint” (μην εξηγείς, μην παραπονιέσαι).

Ο Σπένσερ αντεπιτίθεται μέσω της Mail on Sunday, λέγοντας ότι «δεν συμβαίνει κάθε μέρα να ξυπνάς και να ανακαλύπτεις ότι έχεις υποστεί gaslighting από τον βασιλιά». Χαρακτηρίζει την απάντηση του Μπάκιγχαμ «προκλητική» και «χτύπημα κάτω από τη ζώνη» (το Παλάτι είχε αμφισβητήσει εμμέσως την αξιοπιστία της μνήμης του, σημειώνοντας ότι ο πόνος από την απώλεια μιας αδελφής μπορεί να επηρεάσει την κρίση και τη μνήμη).

Ο Σπένσερ επιμένει πάντως στον ισχυρισμό του ότι, μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος του είπε πως «σύντομα θα την ξεχάσουμε».

Παράλληλα, στη σημερινή μετάδοση ολόκληρης της συνέντευξης του στο BBC, συνδέει την εμπειρία της Νταϊάνα με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται σήμερα ο Χάρι και η Μέγκαν από τον βρετανικό Τύπο, λέγοντας ότι βλέπει σαφείς ομοιότητες.

Η Sun on Sunday, από την άλλη, προβάλλει μαρτυρία σύμφωνα με την οποία η ίδια η Νταϊάνα είχε πει ότι ο Κάρολος την είχε αγαπήσει όταν παντρεύτηκαν, επιχειρώντας να δώσει πιο σύνθετη εικόνα της σχέσης τους.

Η υπόθεση ουσιαστικά έχει μετατραπεί σε μια ανοιχτή σύγκρουση για το ποιος διαμορφώνει σήμερα τη δημόσια μνήμη της Νταϊάνα.

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