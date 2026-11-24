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Σε τροχιά διαδοχικών κακοκαιριών μπαίνει η χώρα από την Πέμπτη, καθώς το ήπιο και ανοιξιάτικο σκηνικό των τελευταίων ημερών δίνει τη θέση του σε ένα πιο άστατο καιρικό μοτίβο, με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, η αλλαγή του καιρού θα οφείλεται στην προσέγγιση βαρομετρικού χαμηλού, το οποίο θα επηρεάσει αρχικά τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Η επιδείνωση θα γίνει αισθητή από την Πέμπτη και θα συνεχιστεί την Παρασκευή, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Το κρύο από σήμερα, Τρίτη, θα είναι πιο έντονο στα βόρεια, όπου οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα. Στις νοτιότερες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλότερες τιμές αναμένονται στην Κρήτη και το Καστελόριζο, όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να αγγίξει τους 19 βαθμούς.

Παρόμοια θα είναι η εικόνα και την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να διατηρείται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν σχετικά ήπιες.

Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει βροχές και καταιγίδες από την Πέμπτη

Αλλαγή θα παρουσιάσει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία από την Πέμπτη, καθώς οι ψυχρές αέριες μάζες που επηρεάζουν τη χώρα θα απομακρυνθούν, επιτρέποντας την επικράτηση θερμότερων και πιο υγρών αερίων μαζών, οι οποίες θα ευνοήσουν την εκδήλωση αστάθειας.

Το βαρομετρικό χαμηλό που θα προσεγγίσει την Ελλάδα αναμένεται να προκαλέσει βροχοπτώσεις και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και την Παρασκευή, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο η κακοκαιρία εκτιμάται ότι θα επηρεάσει μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Στα κύρια χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας περιλαμβάνονται οι κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις, οι ισχυρές καταιγίδες, οι ενισχυμένοι άνεμοι, καθώς και οι χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά την επιδείνωση του καιρού, δεν προβλέπεται σημαντική υποχώρηση της θερμοκρασίας.

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