Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχειρούν να εξασφαλίσουν ένα ακόμη δάνειο πολλών δισ. προς την Ουκρανία, ένα μέρος των ψηφοφόρων τους κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες, που κατέληξε σε αδιέξοδο τόσο για τον επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό όσο και για την πρόσθετη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, ανέδειξε το χάσμα ανάμεσα στις διακηρυγμένες φιλοδοξίες της ΕΕ και στις πραγματικές πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές δυνατότητές της.

Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης, το 53% των ενηλίκων αντιτίθεται πλέον στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσκόπηση του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος Körber Stiftung, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα. Το ποσοστό όσων υποστηρίζουν την παροχή βοήθειας στο Κίεβο υποχώρησε στο 46%, από 59% πριν από έναν χρόνο.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν μια τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια: Η κόπωση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης απέναντι στον πόλεμο αυξάνεται, καθώς η ρωσική εισβολή πλησιάζει πλέον τα πέντε χρόνια.

Για τους κεντρώους πολιτικούς ηγέτες, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με πιεσμένα δημόσια οικονομικά και την άνοδο των λαϊκιστικών κομμάτων που αμφισβητούν τη στήριξη προς την Ουκρανία, το πολιτικό κόστος είναι σημαντικό.

Ωστόσο, πολλοί από τους πολιτικούς που συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι το κόστος της διακοπής της χρηματοδότησης του Κιέβου θα ήταν πολύ μεγαλύτερο από το πολιτικό τίμημα της αψήφησης της κοινής γνώμης.

Όπως προειδοποιούν, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να εκλάβει μια τέτοια εξέλιξη ως νίκη και να αισθανθεί ενθαρρυμένος να προχωρήσει σε νέες επιθετικές ενέργειες με στόχο την εδαφική επέκταση της Ρωσίας, ενδεχομένως ακόμη και προς τις χώρες της Βαλτικής.

Παράλληλα, αναλυτές επισημαίνουν ότι μια ήττα της Ουκρανίας θα αποδεικνυόταν εξαιρετικά δαπανηρή για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, καθώς θα αναγκάζονταν να ενισχύσουν σημαντικά τις δικές τους αμυντικές δυνατότητες απέναντι στην αυξημένη ρωσική απειλή.

«Όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος να κουραστούν οι πολίτες», δήλωσε στο Politico η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σουηδίας, Τζέσικα Ρόζενκραντς, σε συνέντευξή της στις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία «είναι υπαρξιακής σημασίας, δεν είναι κάτι προαιρετικό». Σε περίπτωση ήττας της Ουκρανίας, το κόστος για ολόκληρη την Ευρώπη θα είναι «υψηλό».

Η συζήτηση για τη χρηματοδότηση διεξάγεται σε μια κρίσιμη συγκυρία. Η Ουκρανία εισέρχεται στον πέμπτο χειμώνα υπό τη ρωσική bombardιστική εκστρατεία, ενώ οι ειρηνευτικές προσπάθειες με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε κάποια ουσιαστική πρόοδο.

Οι ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν το Κίεβο φοβούνται ότι οποιοδήποτε σημάδι εξασθένησης της αποφασιστικότητάς τους θα μπορούσε να πείσει τον Πούτιν ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του.

Το επιχείρημά τους είναι σαφές: Η στήριξη προς την Ουκρανία δεν αφορά πλέον μόνο την αποτροπή μιας βίαιης αλλαγής των συνόρων της Ευρώπης από τη Ρωσία. Αφορά την προστασία της ίδιας της ευρωπαϊκής ασφάλειας και των δημόσιων οικονομικών που στηρίζουν το ευρωπαϊκό μοντέλο ζωής.

«Η Ευρώπη και η Ουκρανία είναι συνδεδεμένες, επειδή η Ουκρανία πολεμά για εμάς», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Εμείς μετράμε ευρώ… εκείνοι χύνουν αίμα».

«Μια Ευρώπη που προσπαθεί να εξοικονομήσει χρήματα με κάθε κόστος μπορεί να διαπράξει ένα εξαιρετικά δαπανηρό λάθος», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ. «Η ασφάλεια έχει τίμημα».

Το κόστος μιας ήττας

Μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι εκτίμησε ότι μια μερική ρωσική νίκη θα μπορούσε να οδηγήσει έως και 10 εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες στην Ευρώπη, αυξάνοντας τις κοινωνικές δαπάνες των χωρών υποδοχής και ενισχύοντας παράλληλα τα λαϊκιστικά πολιτικά ρεύματα.

Μια τέτοια εξέλιξη θα πυροδοτούσε επίσης ένα νέο κύμα ενίσχυσης των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, απαιτώντας ακόμη υψηλότερες αμυντικές δαπάνες.

Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας συμβούλων διαχείρισης κινδύνων Corisk και του Νορβηγικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, το συνολικό κόστος για την Ευρώπη θα μπορούσε να φθάσει έως και τα 1,6 τρισ. ευρώ, δηλαδή να είναι διπλάσιο από το εκτιμώμενο κόστος σε περίπτωση ουκρανικής νίκης.

Ο Τιμοφίι Μιλόβανοφ, πρόεδρος της Οικονομικής Σχολής του Κιέβου και πρώην υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, εκτιμά ότι μια ρωσική νίκη θα προκαλούσε οικονομική κρίση στην Ευρώπη.

Οι κυβερνήσεις δεν θα χρειάζονταν απλώς να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και να καλύψουν τις ανάγκες εκατομμυρίων Ουκρανών προσφύγων. Θα αντιμετώπιζαν επίσης επιδείνωση του εμπορίου και υποχώρηση των επενδύσεων σε γειτονικές χώρες, όπως η Πολωνία και η Ρουμανία.

«Μια επιθετική Ρωσία θα βρίσκεται απέναντί μας για δεκαετίες. Το πραγματικό ερώτημα είναι ποιος είναι ο φθηνότερος τρόπος για να την περιορίσουμε», δήλωσε ο Μιλόβανοφ.

«Ο φθηνότερος τρόπος είναι να χρηματοδοτούμε την Ουκρανία, επειδή είναι εκείνη που είναι διατεθειμένη να πολεμήσει».

Το ζήτημα της χρηματοδότησης είναι πλέον επείγον. Η κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντιμετωπίζει αυξανόμενη έλλειψη πόρων, καθώς οι διεθνείς συνεισφορές μειώνονται.

Η Ουκρανία αναμένεται να αντιμετωπίσει χρηματοδοτικό κενό 70 δισ. ευρώ για τις στρατιωτικές και δημοσιονομικές της ανάγκες το επόμενο έτος.

Οι ηγέτες της ΕΕ συζητούν ένα σχέδιο για την κάλυψη των δύο τρίτων αυτού του κενού, μέσω ενός νέου δανείου ύψους 45 δισ. ευρώ, το οποίο θα έχει ως εγγύηση τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης. Ωστόσο, η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Καθοριστικής σημασίας για την εξασφάλιση της αναγκαίας βοήθειας είναι η στάση της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

Η Γερμανία αποτελεί τον μεγαλύτερο μεμονωμένο ευρωπαϊκό δωρητή προς την Ουκρανία, έχοντας διαθέσει από το 2022 συνολικά 54 δισ. ευρώ σε στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια. Σε παγκόσμιο επίπεδο, βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Ukraine Support Tracker του Ινστιτούτου του Κιέλου.

Η γερμανική ανησυχία

Η δημοσκόπηση αυτής της εβδομάδας προκάλεσε έντονο προβληματισμό στο Βερολίνο.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ότι οι φιλοδοξίες της Ρωσίας εκτείνονται πολύ πέρα από την Ουκρανία, ζητώντας ενίσχυση της υποστήριξης προς το Κίεβο.

Απευθυνόμενος στους επικριτές από την «ακροδεξιά και την άκρα αριστερά», οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη δαπανά υπερβολικά πολλά χρήματα για την Ουκρανία, ο Μερτς τόνισε ότι η Μόσχα επιδιώκει «περισσότερα από την Ουκρανία».

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, αναγνώρισε ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια είναι υπαρκτή.

«Αυτό βαραίνει τους ανθρώπους, κοστίζει χρήματα και προκαλεί ανησυχία», δήλωσε. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Δεν αφορά πλέον μόνο την Ουκρανία, αλλά τη σταθερότητα της Ευρώπης».

Η πολιτική πρόκληση για τους κεντρώους ηγέτες είναι ότι η κόπωση των ψηφοφόρων ενισχύει ολοένα και περισσότερο τα κόμματα που επιδιώκουν τη διακοπή της βοήθειας προς το Κίεβο.

Στη Γερμανία, το 88% των υποστηρικτών της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) αντιτίθεται στη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρέσβης στο Βερολίνο, Ολεξίι Μακέγιεφ, κατηγόρησε τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα ότι επιτρέπουν στους εξτρεμιστές της αριστεράς και της δεξιάς να κυριαρχούν στη δημόσια συζήτηση, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.

Ωστόσο, στις Βρυξέλλες οι αξιωματούχοι ανησυχούν λιγότερο για τις συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις και περισσότερο για τις εκλογικές αναμετρήσεις της επόμενης χρονιάς.

Το ενδιαφέρον στρέφεται ήδη στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, τον προσεχή Απρίλιο. Ευρωπαίοι διπλωμάτες φοβούνται ότι μια νίκη της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν θα μπορούσε να προκαλέσει αναταράξεις στη χρηματοδότηση της ΕΕ και να οδηγήσει σε περιορισμό της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία.

Θωρακίζοντας τη χρηματοδότηση απέναντι στη Λεπέν

Αυτή η ανησυχία εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί ηγέτες όπως ο Μερτς επιδιώκουν να εντάξουν τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Στόχος είναι να κατοχυρωθεί η μακροπρόθεσμη οικονομική στήριξη προς το Κίεβο, πριν αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί στην Ευρώπη.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε ότι συμφωνεί με τον Μερτς πως η στήριξη προς την Ουκρανία πρέπει να συνδεθεί με τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η Ουκρανία, όπως τόνισε, αποτελεί «την πρώτη γραμμή άμυνας της Ευρώπης».

Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια συναντά ήδη αντιστάσεις στις Βρυξέλλες. Η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Βουλγαρία και η Τσεχία έχουν ζητήσει εξαιρέσεις από το τελευταίο χρηματοδοτικό πακέτο.

Για τον Φρέντερικ Βέσλαου, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR), η συνολική διακοπή της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία θα αποτελούσε μια ψευδή εξοικονόμηση πόρων.

«Μια νικηφόρα Ρωσία θα σήμαινε τεράστιες αυξήσεις στις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες», δήλωσε στο Politico.

Όπως εκτίμησε, ο Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρίσκονται «μπροστά από τις αντίστοιχες κοινές γνώμες των χωρών τους» όσον αφορά την υποστήριξη προς την Ουκρανία.

«Η πρόκληση είναι ότι αυτοί οι ηγέτες είναι πολιτικά αδύναμοι στο εσωτερικό των χωρών τους και συχνά δυσκολεύονται να δικαιολογήσουν τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία», πρόσθεσε.

«Όμως, η ηγεσία σημαίνει να δείχνεις τον δρόμο — ιδιαίτερα σε ζητήματα που πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα».

Διαβάστε επίσης:

Πυρά Άιζενκοτ σε Νετανιάχου: Καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης για να προκαλέσει νέες εκλογές

Πρόταση για εκεχειρία στην Μαύρη Θάλασσα κατέθεσε η Ουκρανία

Γερμανία: Η Bundestag ενέκρινε τον προϋπολογισμό του 2027, με χρέος-ρεκόρ και νέες περικοπές