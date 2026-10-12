ΣΚΑΪ: Με… κρίση εγκαινιάζει τη σεζόν η σειρά «Τότε και Τώρα» σήμερα (12/10)

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Τα πράγματα είναι σοβαρά στη σειρά «Τότε και Τώρα», καθώς εισέρχεται σήμερα (22: 30, ΣΚΑΪ) στον δεύτερο κύκλο εκπομπών της. Έλενα Χαραλαμπούδη και Αλέξανδρος Τσουβέλας καλούνται να αποτυπώσουν μια μεγάλη πρόκληση σε – ως συνήθως – δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Την κρίση της μέσης ηλικίας που βιώνουν στα ΄80s ο Τάκης και η Σούλα και σήμερα η Βαλέρια και ο Σπύρος.

Κοντά στα 40, τα δύο ζευγάρια έρχονται αντιμέτωπα με τον χρόνο και την ανάγκη να αποδείξουν ότι… δεν μεγάλωσαν.

Στο «τότε», ο Τάκης βλέπει παντού σημάδια γήρανσης και αποφασίζει να γυρίσει τον χρόνο πίσω, με τη Σούλα να προσπαθεί να τον επαναφέρει στην τάξη.

Στο «τώρα», η Βαλέρια, επηρεασμένη από μια Gen Z συνάδελφο, αποφασίζει πως χρειάζεται επειγόντως ανανέωση. Το extreme makeover της αφήνει τον Σπύρο άφωνο.

Καθοριστικής σημασίας στα όσα απίθανα συντελεστούν μπροστά στην κάμερα, οι συμμετοχές των Ηλία Βαλάση και Δανάης Μικέδη Προδρόμου.

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