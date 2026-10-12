ΕΡΤ: Το νέο μεγάλο σχέδιο ονειρικής μυθοπλασίας «Harmonia», διεθνούς συμπαραγωγής, μπήκε σε διαδικασία γυρισμάτων

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Η σειρά μυθοπλασίας «Harmonia», (μικρού κύκλου πλοκής, μια ελληνο-βρετανική διεθνής συμπαραγωγή της ΕΡΤ, της βραβευμένης ελληνικής εταιρείας παραγωγής Neda Film και της βρετανικής Warp Films (του Netflixικού «Adolescence»), σε συνεργασία με το ITV Studios, το οποίο έχει αναλάβει και τη διεθνή διανομή της σειράς, μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στη συχνότητα της ΕΡΤ – όταν ετοιμαστεί – μόλις μπήκε σε διαδικασία γυρισμάτων.

Η Νιβ Άλγκαρ («The Iris Affair», «Malpractice», «The Virtues») πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Σόνα Κέισι , της επιστήμονα που δημιούργησε την τεχνητή νοημοσύνη. Μαζί της, η θρυλική Φανί Αρντάντ («The Woman Next Door», «8 Women»), στον ρόλο της πρώην ιδιοκτήτριας του θερέτρου ευεξίας, και το (πολλά υποσχόμενο αστέρι της βρετανικής δραματικής τέχνης) Κλόι Λία («Dune: Prophecy», «A Knight of the Seven Kingdoms»), στον ρόλο μιας νεαρής εργαζόμενης με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσει μια εμμονική σχέση.

Θέσεις μπροστά στις κάμερες εκτός από την τριάδα των Άλγκαρ, Αρντάν, Λια, παίρνει ένα διεθνές καστ ηθοποιών μεταξύ των οποίων οι Όλιβερ Κρις, Γκόραν Μπόγκταν, Τεό Οζιέ, Τζόρτζ Ιωαννίδης, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Κώστας Κορωναίος, Αντιγόνη Φρυδά, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Ζωεστέλλα Νικολάου, Παύλος Ιορδανόπουλος, Μαριάννα Μποτζατζόγλου.

Η σειρά έξι επεισοδίων διαδραματίζεται σε ένα υπερπολυτελές θέρετρο και κέντρο ευεξίας, όπου η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναλάβει τον πλήρη έλεγχο, υποσχόμενη στους επισκέπτες την απόλυτη απόδραση από την πραγματικότητα, καθώς και την πραγματοποίηση της κάθε τους επιθυμίας. Πίσω όμως από την εικόνα της τελειότητας κρύβεται κάτι πολύ πιο σκοτεινό.

Τη σειρά δημιούργησαν οι Λευτέρης Χαρίτος, Αμάντα Λιβανού, Πιτερ Κάρλτον και Χάνα Τζέιμσον.

Ο Λευτέρης Χαρίτος σκηνοθετεί και τα έξι επεισόδια, ενώ η Χάνα Τζέιμον, συγγραφέας του μπεστ σέλερ «The Last», ενός μετα-αποκαλυπτικού ψυχολογικού θρίλερ και σεναριογράφος της επερχόμενης σειράς «The Undertow» του Netflix, είναι η επικεφαλής σεναριογράφος. Σενάρια υπογράφουν επίσης το Άλκι Παπασταθόπουλος και ο Παναγιώτης Χριστόπουλος.

«Η “Harmonia” είναι ένα ονειρικό project για έναν σκηνοθέτη. Μια ιστορία είδους, βασισμένη σε δυνατούς χαρακτήρες. Η ευκαιρία να εργαστώ στην Ελλάδα, τη χώρα μου, με ένα εξαιρετικό διεθνές καστ, με κάνει να θέλω ακόμη περισσότερο να αφηγηθώ αυτή τη μοναδική ιστορία και να μοιραστώ μια οπτική πάνω σε ένα θέμα πιο επίκαιρο από ποτέ», εξηγεί ο σκηνοθέτης Λευτέρης Χαρίτος.

«Με αυτό το project είχα την ευκαιρία να αφηγηθώ μια πραγματικά ουσιαστική ιστορία, γεμάτη αστείους, παράξενους και σύνθετους χαρακτήρες, που θυμίζουν τις θρυλικές σειρές είδους με τις οποίες μεγάλωσα. Ήταν συναρπαστικό να εξερευνήσω το πόσο γρήγορα έχει αλλάξει η σχέση μας με την τεχνολογία μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, εξελισσόμενη ταχύτερα από την ικανότητά μας να κατανοήσουμε τις προσωπικές και παγκόσμιες συνέπειες. Όταν μια σπουδαία σειρά με συνεπαίρνει, όλα τα υπόλοιπα εξαφανίζονται από το οπτικό μου πεδίο -θα μπορούσε να καίγεται το σπίτι γύρω μου και να μην το αντιλαμβανόμουν- και ελπίζω οι άνθρωποι να νιώσουν το ίδιο βλέποντας τη «Harmonia»», έδωσε την οπτική της και το βιώμα της η σεναριογράφος/συγγραφέας, Χάνα Τζέιμσον.

Η σειρά «HARMONIA» αντικατοπτρίζει, εξηγούν οι δημιουργοί της, όλα όσα επιθυμούμε πιο βαθιά, αλλά και όλα όσα φοβόμαστε πιο πολύ. «Πρόκειται για μια σύγχρονη εκδοχή του μύθου του Φράνκενσταϊν, με επίκεντρο μία επιστήμονα που φιλοδοξεί να υπερβεί τα ανθρώπινα όρια και να αγγίξει τη θεϊκή υπόσταση. Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, τα όρια ανάμεσα στη δημιουργό και το δημιούργημα, την τεχνολογία και τον άνθρωπο, γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα», συμπληρώνουν και προεκτείνοντας το συλλογισμό τους ότι όσο η «HARMONIA» πλησιάζει στην τελειότητα, «ένα ερώτημα γίνεται ολοένα πιο δύσκολο να απαντηθεί: ποιο είναι τελικά το τέρας, η τεχνητή νοημοσύνη ή ο άνθρωπος;»

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στην Αθήνα και η μετάδοση των επεισοδίων της σειράς να προγραμματίζεται για το 2027.

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