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Μια βραδιά στο θέατρο κατέληξε σε τραγωδία για μια 79χρονη γυναίκα στο Μεσολόγγι, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα έπειτα από πτώση στο αμφιθέατρο όπου θα παρακολουθούσε παράσταση.

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή το μεσημέρι της Δευτέρας, 16/11, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία. Η γυναίκα ήταν ιδιαίτερα γνωστή για την επαγγελματική της πορεία, αλλά και για την κοινωνική και εθελοντική δράση της.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 14/11, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, όπου η 79χρονη είχε φτάσει προκειμένου να παρακολουθήσει θεατρική παράσταση.

Η πτώση, η διακομιδή στο νοσοκομείο και η μάχη των γιατρών

Λίγο πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, η γυναίκα έχασε την ισορροπία της και έπεσε, με συνέπεια να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στον χώρο, έχασε αμέσως τις αισθήσεις της και δεν συνήλθε.

Στο σημείο έσπευσαν εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η αρχική μεταφορά της έγινε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όμως η βαρύτητα της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης επέβαλε την άμεση διακομιδή της στο Νοσοκομείο του Ρίου.

Οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο η 79χρονη δεν τα κατάφερε και κατέληξε δύο ημέρες μετά την πτώση.

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