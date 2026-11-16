Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού του Ιράν, την οποία μετέδωσε απόψε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Πρόκειται, κατά την Τεχεράνη, για το τέταρτο δεξαμενόπλοιο που υφίσταται ζημιές υπό ανάλογες συνθήκες.

Οι ιρανικές αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα την ταυτότητα του πλοίου, πληροφορίες για το φορτίο του ή στοιχεία για την κατάσταση του πληρώματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δεξαμενόπλοιο επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας διαδρομή την οποία οι ιρανικές αρχές χαρακτηρίζουν «μη εξουσιοδοτημένη», όταν προσέκρουσε σε νάρκη και εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Διαδοχικά περιστατικά και αντικρουόμενοι ισχυρισμοί

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις ανακοινώσεις για περιστατικά πυρκαγιών και εκρήξεων σε πλοία που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, έχουν προσκρούσει σε νάρκες κατά τη διέλευσή τους από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι έχει προχωρήσει σε αποναρκοθέτηση μεγάλου μέρους των Στενών του Ορμούζ, με τις δύο πλευρές να προβάλλουν διαφορετική εικόνα για την κατάσταση στην περιοχή.

Ο έλεγχος των Στενών και ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών

Το Ιράν επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα για την παγκόσμια διακίνηση ενεργειακών πόρων.

Πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, από τα Στενά διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται παγκοσμίως.

Έκτοτε, η Τεχεράνη έχει βάλει επανειλημμένα στο στόχαστρο πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τη θαλάσσια οδό χωρίς την έγκρισή της. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Διαβάστε επίσης:

«Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα», παρά τα όποια «λάθη», δηλώνει ο Μακρόν έπειτα από δέκα χρόνια στην προεδρία

Τραπεζικό «μπλακ άουτ» στις ΗΠΑ: Δυσκολίες πρόσβασης σε λογαριασμούς για χιλιάδες πελάτες

Ο Τραμπ θέλει πίσω τον Χουάνγκ, αλλά η Nvidia δεν ανοίγει την πόρτα της επιστροφής