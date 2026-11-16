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Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, μπορεί να συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν, εάν ο Βορειοκορεάτης ηγέτης μεταβεί επίσης στην Κίνα για τη σύνοδο κορυφής της APEC (Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού) που θα διεξαχθεί αυτήν την εβδομάδα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ασφαλώς, εάν αυτός βρίσκεται στη σύνοδο κορυφής της APEC», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το Interfax.

Ο Πεσκόφ έκανε τα σχόλια αυτά την ώρα που ο Πούτιν συναντούσε στο Κρεμλίνο αντιπροσωπεία του κυβερνώντος Κόμματος Εργατών της Βορέας Κορέας.

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