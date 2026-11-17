Takeaways by to pontiki AI Σήμερα πραγματοποιείται στην Καστοριά η κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης σε κτήριο στο Ζεφύρι.

Το Πυροσβεστικό Σώμα διενεργεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθούν οι συνθήκες του θανάτου των δύο πυροσβεστών και τα κενά που σημειώθηκαν κατά την επιχείρηση.

Παράλληλα, η δικαιοσύνη προχωρά σε νομικές ενέργειες, καθώς έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη στη μητέρα της οικογένειας που διέμενε στο κτήριο για εμπρησμό με συνέπεια τον θάνατο ανθρώπων.

Οι αρχές συνεχίζουν την αναζήτηση του πατέρα της οικογένειας, για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σχετικά με την υπόθεση της πυρκαγιάς.

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Σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν στην Καστοριά τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λεύκης.

Το απόγευμα της Δευτέρας, η σορός του έφτασε στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου υπηρετούσε. Εκεί τον περίμεναν συνάδελφοί του, φίλοι και συγγενείς για να του αποτίσουν φόρο τιμής.

Οι πυροσβέστες στάθηκαν προσοχή, με τους φάρους και τις σειρήνες των οχημάτων αναμμένους, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Αμέσως μετά ακούστηκε η φράση «Αθάνατος» και η αυτοκινητοπομπή ξεκίνησε με προορισμό τη γενέτειρά του, την Καστοριά.

Κατά μήκος της διαδρομής έχουν προγραμματιστεί να βρίσκονται πυροσβεστικά οχήματα με αναμμένους φάρους και σειρήνες, ώστε και άλλοι συνάδελφοί του να τον αποχαιρετήσουν.

ΕΔΕ για τις ευθύνες και τα κενά στην επιχείρηση

Την ίδια ώρα με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), με αντικείμενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο των δύο πυροσβεστών.

Οι έρευνες καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα της επιχείρησης. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται γιατί οι δύο άνδρες δεν κατάφεραν να βγουν από το υπόγειο, παρά τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας που διέθεταν, αλλά και πόσο οξυγόνο είχε απομείνει στις φιάλες τους.

Παράλληλα, διερευνάται πόσο καθυστέρησε να γίνει αντιληπτό ότι το πλήρωμα με κωδικό «10-24» δεν είχε επιστρέψει από το εσωτερικό του κτιρίου.

Κακουργηματική δίωξη στη μητέρα

Παράλληλα με την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου των πυροσβεστών, συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Σήμερα (17/11) αναμένεται να απολογηθούν η μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της τετραμελούς οικογένειας, οι οποίες κατηγορούνται για την υπόθεση. Στη μητέρα έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό με συνέπεια τον θάνατο άλλων ανθρώπων.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να παραδέχθηκαν ότι μία από τις κόρες πέταξε στάχτες από το σημείο όπου ζεσταινόταν η οικογένεια πάνω σε σωρό απορριμμάτων στο κλιμακοστάσιο, προκαλώντας την εκδήλωση της φωτιάς.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τον 44χρονο πατέρα της οικογένειας, για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

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