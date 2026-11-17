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Δύο τρένα συγκρούστηκαν το πρωί της Τρίτης πολύ κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Πράγας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 15 άνθρωποι, οι περισσότεροι εκ των οποίων ωστόσο, φέρουν ελαφρά τραύματα.
Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη συγκεκριμένη γραμμή έχει διακοπεί, ενώ το σημείο έχει αποκλειστεί.
Všechny složky IZS zasahují u srážky dvou vlaků u Hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3. Na místě je několik zraněných osob. https://t.co/33NUSn7zjI— Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026
Σύμφωνα με τη διοίκηση των τσεχικών σιδηροδρόμων, τα τρένα μεγάλων αποστάσεων εκτρέπονται προς άλλους σιδηροδρομικούς σταθμούς στην πρωτεύουσα της Τσεχίας.
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