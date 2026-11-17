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Σε μια νέα πολιτική εποχή εισέρχεται από σήμερα η Σερβία, καθώς στις 10:00 π.μ. (11:00 ώρα Ελλάδας) ξεκινά η ιδρυτική συνεδρίαση της νέας Εθνοσυνέλευσης, η οποία προέκυψε από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί και τυπικά το τέλος της 14χρονης διακυβέρνησης του Αλεξάνταρ Βούτσιτς και του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS).

Στη νέα σύνθεση του κοινοβουλίου των 250 εδρών, την πλειοψηφία κατέχει η νικήτρια «Φοιτητική Λίστα», η οποία εξασφάλισε 140 έδρες, συγκεντρώνοντας 2.354.417 ψήφους. Απέναντί της, στην αξιωματική αντιπολίτευση, θα βρεθεί ο συνασπισμός «Ενωμένη Σερβία» υπό το μέχρι πρότινος κυβερνών κόμμα SNS, το οποίο έλαβε περίπου 600.000 ψήφους λιγότερες (λίγο πάνω από 1,7 εκατομμύριο) και περιορίζεται σε 103 βουλευτές.

Τις υπόλοιπες εφτά έδρες μοιράζονται κόμματα που εκπροσωπούν εθνικές μειονότητες.

Πολιτικοί παρατηρητές επισημαίνουν πως πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο σκηνικό για τα σερβικά δεδομένα, καθώς οι δύο αυτές παρατάξεις θα αποτελούν ουσιαστικά τους μόνους αντίπαλους πόλους εντός της Βουλής, με το σύνολο σχεδόν των παραδοσιακών κομμάτων της αντιπολίτευσης να μένει εκτός κοινοβουλίου. Κατά την σημερινή πρώτη συνεδρίαση της Βουλής και αφού πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των βουλευτών, θα εκλεγεί το προεδρείο, όπως επίσης και τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Η «Φοιτητική Λίστα», η οποία γεννήθηκε μέσα από τις μαζικές φοιτητικές κινητοποιήσεις που ξέσπασαν τον Νοέμβριο του 2024 με αίτημα την απόδοση ευθυνών για την τραγωδία με την κατάρρευση του στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, απαρτίζεται από πρόσωπα χωρίς προηγούμενη επαγγελματική πολιτική εμπειρία. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει συζητήσεις μεταξύ των αναλυτών σχετικά με τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τα νέα στελέχη απέναντι στους έμπειρους κοινοβουλευτικούς του SNS.

Μετά την συγκρότηση της Βουλής σε σώμα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές Δεκεμβρίου.

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