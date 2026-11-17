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Αρκετοί επιβάτες και μέλη πληρώματος της JetBlue τραυματίστηκαν το πρωί της Τρίτης, όταν η πτήση τους αντιμετώπισε αναταράξεις καθ’ οδόν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Φορτ Λόντερντεϊλ-Χόλιγουντ στη Φλόριντα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια περίπου στις 6:58 π.μ. και κατευθύνθηκε προς τον τερματικό σταθμό 3, όπου το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σερίφη του Μπρόουαρντ βρισκόταν σε ετοιμότητα για να αξιολογήσει όσους ανέφεραν τραυματισμούς», ανέφερε η μονάδα. «Το προσωπικό της πυροσβεστικής εντόπισε πέντε άτομα που ανέφεραν τραυματισμούς ή χρειάζονταν αξιολόγηση».

Οι τραυματίες επιβάτες και μέλη του πληρώματος αρνήθηκαν τη μεταφορά τους σε νοσοκομεία της περιοχής, ανέφερε η μονάδα. Δεν υπήρξαν αναφορές για δομικές ζημιές στο αεροσκάφος.

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