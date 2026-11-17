Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Αρκετοί επιβάτες και μέλη πληρώματος της JetBlue τραυματίστηκαν το πρωί της Τρίτης, όταν η πτήση τους αντιμετώπισε αναταράξεις καθ’ οδόν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Φορτ Λόντερντεϊλ-Χόλιγουντ στη Φλόριντα, δήλωσαν αξιωματούχοι.
«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια περίπου στις 6:58 π.μ. και κατευθύνθηκε προς τον τερματικό σταθμό 3, όπου το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σερίφη του Μπρόουαρντ βρισκόταν σε ετοιμότητα για να αξιολογήσει όσους ανέφεραν τραυματισμούς», ανέφερε η μονάδα. «Το προσωπικό της πυροσβεστικής εντόπισε πέντε άτομα που ανέφεραν τραυματισμούς ή χρειάζονταν αξιολόγηση».
Οι τραυματίες επιβάτες και μέλη του πληρώματος αρνήθηκαν τη μεταφορά τους σε νοσοκομεία της περιοχής, ανέφερε η μονάδα. Δεν υπήρξαν αναφορές για δομικές ζημιές στο αεροσκάφος.
Διαβάστε επίσης:
Γιατί ο Τραμπ αρνείται να εγκαταλείψει τον Χουάνγκ της Nvidia – Οι κρίσιμοι γεωπολιτικοί λόγοι και το σπριντ της Τεχνητής Νοημοσύνης
Η Κομισιόν απειλεί με νέο πρόστιμο-μαμούθ την Temu – Στο μικροσκόπιο τα επικίνδυνα προϊόντα
Τρεις ηγέτες, μία σύνοδος και το μέλλον της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.