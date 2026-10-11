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11.10.2026 09:34

Γλυφάδα: «Βλέπουν» ξεκαθάρισμα λογαριασμών πίσω από την εκτέλεση – Γνώριμος των Αρχών ο νεκρός

11.10.2026 09:34
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Πηγή: Pixabay

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Σε ερημική τοποθεσία, δίπλα στο μεγάλο εργοτάξιο του Ελληνικού, εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής ο άνδρας που είχε χάσει τη ζωή του από πυροβολισμούς στη Γλυφάδα.

Το θύμα, ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών, βρέθηκε λίγο πριν από τις 02:00, κοντά στη διασταύρωση των οδών Καραμανλή και Παναγούλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον άνδρα εντόπισε διερχόμενος οδηγός, ο οποίος παρατήρησε ένα άτομο πεσμένο στην άκρη του δρόμου, δίπλα σε μοτοσικλέτα. Ο οδηγός θεώρησε αρχικά ότι επρόκειτο για θύμα τροχαίου ατυχήματος και επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, ζητώντας την παρέμβαση της Αστυνομίας.

Αστυνομικοί που έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν νεκρός, έχοντας χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Κατά την έρευνα στο σημείο, εντοπίστηκαν περισσότεροι από πέντε κάλυκες, στοιχείο που επιβεβαίωσε ότι ο θάνατός του προήλθε από πυροβολισμούς και όχι από τροχαίο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα είχε δεχθεί πυρά κυρίως στο κεφάλι. Το θύμα ήταν παλιός γνώριμος των Αρχών. Πληροφορίες αναφέρουν πως διατηρούσε στενές σχέσεις με άνθρωπο της Greek Mafia, ο οποίος είχε δολοφονηθεί.

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Εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμούς στο κεφάλι, τα ξημερώματα, στη Γλυφάδα

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