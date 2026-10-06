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06.10.2026 13:02

Νόμπελ Φυσικής: Στον Francis Halzen το φετινό βραβείο για την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης

06.10.2026 13:02
nobel_prize_physics2026
X @The Nobel Prize

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Στον Φράνσις Χάλζεν απονεμήθηκε το Νόμπελ Φυσικής 2026, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (10/6) στη Στοκχόλμη η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

Ο Χάλζεν βραβεύτηκε για τη συμβολή του στο Παρατηρητήριο Νετρίνων IceCube και για την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης.

Το IceCube αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά εγχειρήματα για την παρατήρηση των νετρίνων, στοιχειωδών σωματιδίων που είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανιχνευθούν και μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για ορισμένα από τα πιο ακραία φαινόμενα του Σύμπαντος.

Ο Χάλζεν ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε ότι οι τεράστιες μάζες πάγου στον Νότιο Πόλο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ένα πρωτοποριακό «τηλεσκόπιο» για την ανίχνευση των νετρίνων, των εξαιρετικά δυσδιάκριτων σωματιδίων που διαπερνούν συνεχώς τη Γη αλλά και το ανθρώπινο σώμα χωρίς να γίνονται αντιληπτά.

Η ιδέα του παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1988 και αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του IceCube Neutrino Observatory, ενός γιγαντιαίου παρατηρητηρίου που καταλαμβάνει περίπου ένα κυβικό χιλιόμετρο πάγου και είναι εξοπλισμένο με χιλιάδες αισθητήρες φωτός.

Το χρηματικό έπαθλο για τα Νόμπελ του 2026 ανέρχεται σε 12 εκατ. σουηδικές κορώνες, περίπου 1,2 εκατ. δολάρια.

Το ποσό απονέμεται για κάθε κατηγορία και, όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας βραβευθέντες, κατανέμεται μεταξύ τους.

Το 2025, το Νόμπελ Φυσικής είχε απονεμηθεί στους Τζον Κλαρκ, Μισέλ Ντεβορέ και Τζον Μαρτίνις για την ανακάλυψη της μακροσκοπικής κβαντομηχανικής σήραγγας και της κβάντωσης ενέργειας σε ηλεκτρικό κύκλωμα.

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