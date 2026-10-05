Νόμπελ Ιατρικής 2026: Οι Karl Deisseroth, Peter Hegemann και Georg Nagel παίρνουν το φετινό βραβείο

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Με το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2026 τιμώνται οι Karl Deisseroth, Peter Hegemann και Georg Nagel για το έργο τους στην Οπτογενετική, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης.

Το χρηματικό έπαθλο φέτος ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (περίπου 1,07 εκατομμύρια ευρώ).

Η επιτροπή εξήρε το έργο τους «για ανακαλύψεις που οδήγησαν στην οπτογενετική, η οποία καθιστά δυνατή την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της δραστηριότητας μεμονωμένων νευρικών κυττάρων σε έναν ζωντανό εγκέφαλο».

«Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται πλέον σε εργαστήρια σε όλο τον κόσμο για να αποκαλύψει τα μυστήρια του εγκεφάλου», έγραψε η επιτροπή στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

BREAKING NEWS

The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” pic.twitter.com/pkDDEBWtkz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

The 2026 #NobelPrize laureates in physiology or medicine have laid the foundation of a new era in neuroscience.



Using optogenetics, researchers have been able to reveal neural circuits governing specific memories, feelings, and behaviours relevant for neurological and… pic.twitter.com/VBajdQuD9c October 5, 2026

Πέρυσι, τρεις επιστήμονες κέρδισαν το Νόμπελ Ιατρικής για ανακαλύψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα γνωρίζει ότι πρέπει να επιτίθεται στα μικρόβια και όχι στα ίδια τα κύτταρα του οργανισμού μας. Το έργο της Μέρι Ε. Μπράνκοου, του Φρεντ Ράμσντελ και του Δρ Σίμον Σακαγκούτσι αποκάλυψε έναν βασικό μηχανισμό που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για να διατηρεί υπό έλεγχο το ανοσοποιητικό σύστημα, γνωστό ως περιφερική ανοσολογική ανοχή.

Οι ειδικοί χαρακτήρισαν τα ευρήματα καθοριστικής σημασίας για την κατανόηση αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως ο διαβήτης τύπου 1, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και ο λύκος.

Μετά την απονομή του Νόμπελ Ιατρικής τη Δευτέρα, ακολουθεί το Νόμπελ Φυσικής την Τρίτη, το Νόμπελ Χημείας την Τετάρτη και το Νόμπελ Λογοτεχνίας την Πέμπτη.

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