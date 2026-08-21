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21.08.2026 08:30

Εντοπισμός δύο λέμβων με 131 μετανάστες ανοικτά της Γαύδου

21.08.2026 08:30
limeniko skafos
φωτογραφία αρχείου

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Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης εξελίχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (21/8) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Συνολικά διασώθηκαν 131 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους.

Στην πρώτη επιχείρηση εντοπίστηκαν 43 μετανάστες να επιβαίνουν σε λέμβο, περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Σκάφος της Frontex έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στην περισυλλογή τους.

Λίγες ώρες αργότερα, πάλι εναέριο μέσο της δύναμης Frontex εντόπισε συνολικά περίπου 88 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Και σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με σκάφος της Frontex να προχωρά στην περισυλλογή τους.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και από εκεί στον προσωρινό χώρο κράτησης στην Αγυιά.

Εκεί αναμένεται να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ θα ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία καταγραφής, ταυτοποίησης και προσωρινής κράτησης τους.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν καλές, γεγονός που διευκόλυνε σημαντικά το έργο της διάσωσης.

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