Ραφήνα: Βρέθηκε χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

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Οξειδωμένη χειροβομβίδα, η οποία φέρεται να χρονολογείται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εντοπίστηκε στη Ραφήνα σήμερα το πρωί

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, η χειροβομβίδα βρέθηκε πάνω σε πεζοδρόμιο, στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη στη Ραφήνα.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από τις αρμόδιες αρχές για λόγους ασφαλείας, ενώ αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή κλιμάκιο του Στρατού, προκειμένου να προχωρήσει στην ασφαλή περισυλλογή και απομάκρυνση του ευρήματος.

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