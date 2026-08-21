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21.08.2026 08:56

Θεσσαλονίκη: Τρόμος για ανήλικους – Τους περικύκλωσε αγέλη αγριογούρουνων

21.08.2026 08:56
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Tον τρόμο βίωσε μια παρέα ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης, όταν μια αγέλη αγριογούρουνων τους περικύκλωσε σε παρκάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thesspost, όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης. Τα ανήλικα ήταν σε παρκάκι στην περιοχή των Συκεών, πλησίον του περιφερειακού όταν ξαφνικά είδαν μια αγέλη από αγριογούρουνα – ανάμεσά τους και μεγάλα σε μέγεθος ζώα – να τους πλησιάζουν.

Τότε τα παιδιά κάλεσαν άμεσα την Άμεση Δράση υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν τρόπο διαφυγής.

Λίγα λεπτά αργότερα δυνάμεις της Αστυνομίας βρέθηκαν στο σημείο, ωστόσο τα παιδιά φαίνεται ότι είχαν μετακινηθεί και δεν ανταποκρίνονταν στις κλήσεις του 100. Αργότερα εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Ο φόβος και ο τρόμος

Τις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν οι καταγγελίες για την αγέλη αγριογούρουνων και τις βραδινές «επιδρομές» στις Συκιές. Μια ημέρα πριν το περιστατικό με τους ανήλικους, η αγέλη εμφανίστηκε σε δρόμο ανάμεσα από αρκετές πολυκατοικίες.

Οι κάτοικοι είναι αναστατωμένοι, ενώ ο δήμαρχος της περιοχής, Σίμος Δανιηλίδης ζητά την παρέμβαση της πολιτείας.

«Για άλλη μία φορά αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στα διοικητικά όρια του δήμου μας προκαλώντας και πάλι τον φόβο, τον τρόμο και την αγανάκτηση μεταξύ των κατοίκων.

Δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στους δήμους που γειτνιάζουμε με το Σέιχ Σου κάποιοι παίζουν ρώσικη ρουλέτα σε βάρος των πολιτών που κινδυνεύουν από αγριογούρουνα, αλλά και από λύκους όπως έδειξε η επίθεση εναντίον 4χρονου κοριτσιού στην Πολίχνη μπροστά στα μάτια των γονιών της» σημειώνει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών.

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