Κορνέλ: Όταν οι κατηγορούμενοι το παίζουν… «θύματα» – Ένας από τους βιαστές ισχυρίζεται ότι η κοπέλα τον «σοδόμισε»

Takeaways by to pontiki AI Ένας από τους κατηγορούμενους για τον ομαδικό βιασμό φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ το 2024, προσπαθεί να αντιστρέψει το αφήγημα, ισχυριζόμενος ότι και ο ίδιος υπήρξε θύμα σεξουαλικής επίθεσης από την καταγγέλλουσα.

Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και αδυνατούσε να συναινέσει στον ομαδικό βιασμό που φέρεται να συνέβη στο σπίτι της αδελφότητας Χι Φι.

Μέλη της αδελφότητας Χι Φι κατηγορήθηκαν από πληροφοριοδότες ότι επιχείρησαν να ευθυγραμμίσουν τις καταθέσεις τους για να παρουσιάσουν το περιστατικό ως συναινετική σεξουαλική συνεύρεση.

Ο κατηγορούμενος Ίνγκαλς απέστειλε μήνυμα στο γραφείο Title IX του πανεπιστημίου, καταγγέλλοντας μεροληψία και υποστηρίζοντας ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ για τα δικαιώματά του ως «επιζώντα».

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Να αντιστρέψει το αφήγημα στην πολύκροτη υπόθεση των «Cornell 7», επιχειρεί ένας από τους κατηγορούμενος για τον ομαδικό βιασμό μιας τότε 20χρονης κοπέλας, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως δικό της θύμα.

Ο ομαδικός βιασμός, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2024 στο σπίτι της αδελφότητας Χι Φι του Πανεπιστημίου Κορνέλ. Η γυναίκα, η οποία αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως «Τζέιν Ντο», υποστηρίζει ότι ο Ίνγκαλς την προσκάλεσε στο σπίτι της αδελφότητας και ότι εκεί κατανάλωσε αλκοόλ και ουσίες.

Η καταγγελία της γυναίκας

Η «Τζέιν Ντο» υποστηρίζει ότι ο Ίνγκαλς τής πρότεινε αρχικά σεξουαλική επαφή με τρίτο άτομο και ότι στη συνέχεια άρχισαν να μπαίνουν στο δωμάτιο και άλλα μέλη της αδελφότητας Χι Φι.

Η ίδια επιμένει ότι ήταν τόσο μεθυσμένη ώστε δεν μπορούσε να συναινέσει και χαρακτηρίζει όσα συνέβησαν βιασμό.

Περίπου τρεις εβδομάδες μετά το περιστατικό, τον Νοέμβριο του 2024, απευθύνθηκε στην πανεπιστημιακή αστυνομία και κατήγγειλε όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν.

Σε κατάθεσή της το 2024 είχε περιγράψει και τον ίδιο τον Ίνγκαλς ως βαριά επηρεασμένο από αλκοόλ και ουσίες. Σύμφωνα με όσα είπε, εκείνος αποκοιμιόταν κατά τη διάρκεια του περιστατικού και στη συνέχεια ξυπνούσε και επανερχόταν.

Από κατηγορούμενος… «επιζών»

Ο Ίνγκαλς χρησιμοποίησε αργότερα τη δική του κατάσταση μέθης για να υποστηρίξει ότι και ο ίδιος ήταν θύμα εκείνο το βράδυ.

Τον Φεβρουάριο του 2025, σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς το γραφείο Title IX του Κορνέλ, κατηγόρησε το πανεπιστήμιο για «διάκριση λόγω φύλου» και «παγίδευση» και υποστήριξε ότι η γυναίκα τον είχε «σοδομίσει» ενώ εκείνος ήταν ανίκανος να συναινέσει, σύμφωνα με τη New York Post.

«Λάβατε πληροφορίες ότι με σοδόμισε ενώ ήμουν ανίκανος τον Νοέμβριο και δεν σκεφτήκατε ούτε μία φορά να με ενημερώσετε για τα δικαιώματά μου ως επιζώντα αυτής της επίθεσης;», ανέφερε στο μήνυμά του.

Ο Ίνγκαλς υποστήριξε επίσης ότι το γεγονός πως χρειάστηκε να θέσει ο ίδιος το θέμα τον Φεβρουάριο επιβεβαίωνε, κατά την άποψή του, ότι η έρευνα του πανεπιστημίου ήταν μεροληπτική λόγω φύλου.

Η αδελφότητα Χι Φι και η προσπάθεια ελέγχου της ζημιάς

Την ίδια ώρα, ξεχωριστά έγγραφα φέρεται να δείχνουν ότι στην αδελφότητα Χι Φι υπήρχε έντονος φόβος πως η υπόθεση θα κατέστρεφε «τη φήμη όλων των εμπλεκομένων και της αδελφότητας».

Ανώνυμος πληροφοριοδότης είπε στην πανεπιστημιακή αστυνομία ότι η ηγεσία της Χι Φι συγκάλεσε συνάντηση ώστε τα μέλη να ευθυγραμμίσουν τις εκδοχές τους για το τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με το ABC News, η εκδοχή που φέρεται να προωθήθηκε παρουσίαζε το περιστατικό ως «συναινετική ομαδική σεξουαλική συνεύρεση».

Φοιτήτρια που κατέθεσε στους ερευνητές του Κορνέλ υποστήριξε ότι «η Χι Φι έκανε συνάντηση ουσιαστικά για να βρίσκονται όλοι οι άνδρες στην ίδια γραμμή» και πρόσθεσε ότι γνώριζε πως υπήρχαν ομαδικά μηνύματα σχετικά με την υπόθεση.

Η ίδια είπε ακόμη ότι τα μέλη της αδελφότητας φοβούνταν πως όσα είχαν συμβεί με την «Τζέιν Ντο» θα έβλαπταν σοβαρά την εικόνα τους.

Η ανησυχία της αδελφότητας

Μέλη της αδελφότητας Χι Φι που μίλησαν στην πανεπιστημιακή αστυνομία παρουσίασαν διαφορετική εκδοχή.

Υποστήριξαν ότι δεν πραγματοποιήθηκε ειδική σύσκεψη για την υπόθεση και ότι το ζήτημα απλώς τέθηκε στο πλαίσιο της συνηθισμένης εβδομαδιαίας συνάντησης της αδελφότητας.

«Δεν κάναμε συνάντηση ειδικά γι’ αυτό. Ήταν η εβδομαδιαία συνάντησή μας. Συζητήσαμε πολλά πράγματα», είπε ένα από τα μέλη.

«Ποιο είναι το σχέδιο δράσης;»

Μηνύματα ανάμεσα στον Ίνγκαλς και την ηγεσία της αδελφότητας, ωστόσο, έδειχναν μεγαλύτερη ανησυχία για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σε ένα από αυτά, ο πρόεδρος της Χι Φι ρώτησε τον Ίνγκαλς πότε είχε μιλήσει τελευταία φορά με την καταγγέλλουσα.

«Χθες… ποιο είναι το σχέδιο δράσης;», απάντησε εκείνος.

Στη συνέχεια αναρωτήθηκε εάν θα έπρεπε να της τηλεφωνήσει και πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι θα το είχε καταγγείλει».

Η αγωγή

Η υπόθεση πήρε νέα έκταση αργότερα, όταν η γυναίκα κατέθεσε αστική αγωγή για όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν.

Στην αγωγή της στρέφεται κατά των εμπλεκομένων στην υπόθεση και επαναλαμβάνει ότι βρισκόταν σε κατάσταση στην οποία δεν μπορούσε να δώσει συναίνεση.

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