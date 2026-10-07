«Κανείς δεν θέλει μια νέα Ελλάδα»: Αυξάνονται οι εκκλήσεις για πρόωρες εκλογές στη Ρουμανία εν μέσω οικονομικού χάους

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Ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν δέχεται πιέσεις από συμμάχους και πολιτικούς αντιπάλους να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, οι οποίες θα ήταν οι πρώτες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, εφόσον αποτύχει και η τελευταία προσπάθειά του να τερματίσει την πεντάμηνη πολιτική παράλυση.

Η Ρουμανία, σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, παραμένει χωρίς πλήρως λειτουργική κυβέρνηση από τον Μάιο, όταν κατέρρευσε ο κυβερνητικός συνασπισμός. Παράλληλα, το κοινοβούλιο έχει απορρίψει διαδοχικές επιλογές του Νταν για τη θέση του πρωθυπουργού.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον ο διπλωμάτης Λούκα Νικουλέσκου, ο οποίος αποτελεί την τελευταία επιλογή του προέδρου για την πρωθυπουργία και θα πρέπει να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο μέσα στις επόμενες εννέα ημέρες.

Ο ηγέτης του AUR, Τζορτζ Σιμιόν, δήλωσε ότι, παρά τις συζητήσεις για πρόωρες εκλογές, ο Νταν ενδέχεται να μην τις προκηρύξει ακόμη και αν όλα τα κόμματα τις ζητήσουν. Ο Σιμιόν υποστήριξε ότι, σε αυτή την περίπτωση, το κόμμα του θα μπορούσε να συγκεντρώσει τις απαραίτητες υπογραφές και ψήφους για την αναστολή των καθηκόντων του προέδρου.

Ο Νταν έχει αποκλείσει τη συμμετοχή του AUR στην κυβέρνηση, καθώς θεωρεί ότι η πολιτική του αντιπροσωπεύει απειλή για τον φιλοδυτικό και φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ρουμανίας. Ο ίδιος αντιτίθεται επίσης στις πρόωρες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η προεκλογική περίοδος θα καθυστερούσε τις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και τη χρηματοδότηση της υγείας.

Η πολιτική κρίση έχει ήδη οικονομικές επιπτώσεις, με το ρουμανικό λέου να υποχωρεί έναντι του ευρώ. Ο Σιμιόν επιχείρησε να καθησυχάσει τους διεθνείς επενδυτές, δηλώνοντας πως «κανείς δεν θέλει μια νέα Ελλάδα» και πρόσθεσε ότι το AUR θα τηρούσε τις δεσμεύσεις της χώρας απέναντι στους διεθνείς εταίρους της.

Την ίδια ώρα, ο φιλοευρωπαίος φιλελεύθερος Σίγκφριντ Μούρεσαν προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη κρίση μπορεί να επηρεάσει την οικονομία. «Η πολιτική αβεβαιότητα που υπάρχει τώρα στη χώρα μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε οικονομική αβεβαιότητα», δήλωσε. «Ήδη βλέπουμε επενδυτές να συγκρατούν τις επενδύσεις τους, περιμένοντας να έχουν μεγαλύτερη βεβαιότητα πριν λάβουν σημαντικές επενδυτικές αποφάσεις».

Παράλληλα, αυξάνονται στο Βουκουρέστι οι φωνές υπέρ των πρόωρων εκλογών. Πολιτικοί από διαφορετικά κόμματα έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας τέτοιας λύσης, ενώ ο φιλοευρωπαίος φιλελεύθερος Μούρεσαν προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα μπορεί να μετατραπεί σε οικονομική, καθώς επενδυτές καθυστερούν σημαντικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαθέσιμες επιλογές περιορίζονται όσο παρατείνεται η κρίση.

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