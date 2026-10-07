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07.10.2026 07:32

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν με βαλλιστικούς πυραύλους και drones το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν (videos)

07.10.2026 07:32
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Στόχος επίθεσης από τους Χούθι έγινε το διεθνές αεροδρόμιο της Άντεν, όπου έχει μεταφερθεί η έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Οι Χούθι χτύπησαν με πυραύλους και drones, σύμφωνα με όσα μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (7/10) το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων SABA.

«Οι τρομοκράτες παραστρατιωτικοί Χούθι στοχοποίησαν το διεθνές αεροδρόμιο της Άντεν με δυο βαλλιστικούς πυραύλους και drones που έφεραν εκρηκτικά», ανέφερε η πηγή αυτή μέσω X.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν στήλες καπνού να αναδίδονται από το αεροδρόμιο, αλλά και τα φερόμενα σημεία όπου έπεσαν οι πύραυλοι.

Επίσης ότι στο αεροδρόμιο του Άντεν βρίσκεται το διοικητήριο των δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας, που στηρίζουν τις κυβερνητικές δυνάμεις στον πόλεμο με τους Χούθι.

Άλλες πληροφορίες αναφέρους ότι χτυπήθηκαν φορτία που μόλις είχαν φτάσει στο αεροδρόμιο από το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία.

Πληροφορίες από τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι επλήγη ο διάδρομος απογείωσης, αλλά και περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο.

Προς το παρόν, ωστόσο, καμία από τις πληροφορίες αυτές δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Αναιχαιτίστηκε πύραυλος στο Ριάντ

Την ίδια ώρα, η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε βόρεια του Ριάντ βαλλιστικό πύραυλο, τον οποίο εκτόξευσαν οι Χούθι.

«Βαλλιστικός πύραυλος τον οποίο εκτόξευσε η τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε βόρεια του Ριάντ», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι.

Πρόσθεσε ότι άρχισε διαδικασία εντοπισμού «της πλατφόρμας εκτόξευσης» του πυραύλου «από το σύστημα συλλογής πληροφοριών της συμμαχίας στους αιθέρες της Σανάα» και ότι «θα την καταστρέψουμε».

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