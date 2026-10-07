Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν με βαλλιστικούς πυραύλους και drones το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν (videos)

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Στόχος επίθεσης από τους Χούθι έγινε το διεθνές αεροδρόμιο της Άντεν, όπου έχει μεταφερθεί η έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Οι Χούθι χτύπησαν με πυραύλους και drones, σύμφωνα με όσα μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (7/10) το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων SABA.

«Οι τρομοκράτες παραστρατιωτικοί Χούθι στοχοποίησαν το διεθνές αεροδρόμιο της Άντεν με δυο βαλλιστικούς πυραύλους και drones που έφεραν εκρηκτικά», ανέφερε η πηγή αυτή μέσω X.

مليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة مفخخة https://t.co/IJIsRqwgO6 — وكالة الانباء اليمنية (سبأ) (@sabanew_) October 7, 2026

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν στήλες καπνού να αναδίδονται από το αεροδρόμιο, αλλά και τα φερόμενα σημεία όπου έπεσαν οι πύραυλοι.

Επίσης ότι στο αεροδρόμιο του Άντεν βρίσκεται το διοικητήριο των δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας, που στηρίζουν τις κυβερνητικές δυνάμεις στον πόλεμο με τους Χούθι.

Άλλες πληροφορίες αναφέρους ότι χτυπήθηκαν φορτία που μόλις είχαν φτάσει στο αεροδρόμιο από το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία.

🇾🇪❌🇾🇪 — Cross-regional reports and documentation confirmed that a number of missiles targeted the residence of Saudi officers inside Aden Airport, with columns of smoke rising from the airport. https://t.co/4B8tJPN1GS October 6, 2026

Πληροφορίες από τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι επλήγη ο διάδρομος απογείωσης, αλλά και περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο.

Προς το παρόν, ωστόσο, καμία από τις πληροφορίες αυτές δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Footage shows columns of smoke rising from Aden International Airport following an Ansar Allah ballistic missile attack. The second video (right) shows one of the impacts. Apparently, two ballistic missiles were used in the attack. https://t.co/Xgp9krSCD3 — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 6, 2026

Αναιχαιτίστηκε πύραυλος στο Ριάντ

Την ίδια ώρα, η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε βόρεια του Ριάντ βαλλιστικό πύραυλο, τον οποίο εκτόξευσαν οι Χούθι.

«Βαλλιστικός πύραυλος τον οποίο εκτόξευσε η τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε βόρεια του Ριάντ», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι.

Πρόσθεσε ότι άρχισε διαδικασία εντοπισμού «της πλατφόρμας εκτόξευσης» του πυραύλου «από το σύστημα συλλογής πληροφοριών της συμμαχίας στους αιθέρες της Σανάα» και ότι «θα την καταστρέψουμε».

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