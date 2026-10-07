«Transformers 8»: Ο Steven Spielberg επιστρέφει στο franchise ως παραγωγός δημιουργικού

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Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg) αναλαμβάνει τα ηνία της σειράς ταινιών «Transformers», την ώρα που προετοιμάζεται το όγδοο κεφάλαιο από την Paramount Pictures.

Όπως αναφέρει το Variety, ο Σπίλμπεργκ διατηρεί το ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού στο «Transformers 8», όπως έκανε και στις προηγούμενες παραγωγές, όμως αυτή τη φορά θα επιβλέπει συνολικά τις δημιουργικές πτυχές του live-action φιλμ σε συνεργασία με τον παραγωγό Λορέντζο ντι Μποναβεντούρα (Lorenzo di Bonaventura). Στόχος είναι η νέα ταινία να επιστρέψει στο ύφος των πρώτων «Transformers».

Paramount has enlisted Steven Spielberg to oversee the next live-action “Transformers” film:



• Spielberg will oversee all creative aspects of the eighth movie in the franchise alongside longtime “Transformers” producer Lorenzo di Bonaventura



• Spielberg was one of the first… pic.twitter.com/PZYTZHOn7Y — Variety (@Variety) October 6, 2026

Το όνομα του σκηνοθέτη προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό για την όγδοη ταινία του franchise, ενώ παραμένει άγνωστο τι ρόλο ενδέχεται να αναλάβει στο πρότζεκτ ο επί σειρά ετών σκηνοθέτης των «Transformers» Μάικλ Μπέι (Michael Bay).

Σύμφωνα με το Deadline, ο σκηνοθέτης τον οποίο είχε προτείνει ο Σπίλμπεργκ για το πρώτο φιλμ, έχει ήδη διαβάσει το σενάριο. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Σπίλμπεργκ και εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει ξανά τη σκηνοθεσία.

Ο πρώην πρωταγωνιστής του franchise, Σάια ΛαΜπέφ (Shia LaBeouf) δεν θα επιστρέψει, ενώ οι συζητήσεις για το υπόλοιπο καστ βρίσκονται ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο. Το σενάριο της νέας ταινίας υπογράφει ο Τζέισον Φουκς (Jason Fuchs) το οποίο θα διαδραματίζεται στη σημερινή εποχή.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία για την επιστροφή του Σπίλμπεργκ στο franchise, το οποίο ξεπερνά τα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, οριστικοποιήθηκε κατά τις πρώτες επαφές που είχαν η Ντέινα Γκόλντμπεργκ (Dana Goldberg) και ο Τζος Γκρίνσταϊν (Josh Greenstein) τον Αύγουστο, ως οι νέοι επικεφαλής της Paramount, σε συνέχεια της συγχώνευσης με τη Skydance.

EXCLUSIVE: Sources tell Deadline that Paramount has appointed Steven Spielberg to focus on all creative aspects of the next live-action 'Transformers' film alongside longtime producer Lorenzo di Bonaventura.



Michael Bay is in early talks to return as director.



Read more:… pic.twitter.com/QLIpWXSs0E October 6, 2026

Στη παραγωγή της ταινίας, εκτός του Λορέντζο ντι Μποναβεντούρα θα είναι οι Μαρκ Βαχράντιαν (Mark Vahradian), Ντον Μέρφι (Don Murphy), Τομ ΝτεΣάντο (Tom DeSanto) και η Hasbro Entertainment.

Τα νέα για την όγδοη παραγωγή «Transformers» έρχονται μετά την επανακυκλοφορία της πρωτότυπης ταινίας «The Transformers: The Movie» τον Σεπτέμβριο, της οποίας η προβολή στις αμερικανικές αίθουσες παρατάθηκε λόγω της εισπρακτικής επιτυχίας στο box office.

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