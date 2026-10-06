«Sicario 3»: Η Emily Blunt επιστρέφει στη «γη των λύκων» δίπλα στους Benicio Del Toro και Josh Brolin (videos)

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Οι Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt), Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Benicio Del Toro) και Τζος Μπρόλιν (Josh Brolin) πρόκειται να επιστρέψουν στη «γη των λύκων».

Σύμφωνα με το Deadline, οι εταιρείες παραγωγής Black Label Media και Thunder Road επανενώνουν το αρχικό πρωταγωνιστικό καστ για το τρίτο μέρος του «Sicario». Στη σκηνοθετική καρέκλα θα βρεθεί ο Πάντραϊκ ΜακΚίνλεϊ (Padraic McKinley), ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή του υποψήφιου για Όσκαρ Στίβεν Νάιτ (Steven Knight), ο οποίος έχει αναλάβει επίσης τη νέα ταινία Τζέιμς Μποντ (James Bond).

Αναβιώνοντας τους χαρακτήρες της αρχικής ταινίας του 2015 σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve) η Μπλαντ θα έχει το ρόλο της ειδικής πράκτορα του FBI Kate Macer, ο Ντελ Τόρο θα υποδυθεί τον Alejandro Gillick και ο Τζος Μπρόλιν τον Matt Graver. Η Μπλαντ απουσίαζε από το sequel του 2018 «Sicario: Day of the Soldado», το οποίο είχε σκηνοθετήσει ο Στέφανο Σολίμα (Stefano Sollima).

Όσον αφορά την υπόθεση της νέας ταινίας, τα πάντα παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό.

Ο ΜακΚίνλεϊ και ο Νάιτ δουλεύουν αυτή τη στιγμή πάνω στο σενάριο, ενσωματώνοντας τις παρατηρήσεις των πρωταγωνιστών, με στόχο τα γυρίσματα να ξεκινήσουν στις αρχές του νέου έτους.

Στην παραγωγή εκ μέρους της Black Label Media βρίσκονται οι Μόλι Σμιθ (Molly Smith) και Τρεντ και Θαντ Λάκινμπιλ (Trent & Thad Luckinbill), ενώ από την πλευρά της Thunder Road αναλαμβάνουν οι Μπασίλ Ιβάνικ (Basil Iwanyk) και Έρικα Λι (Erica Lee). Ο Εντ ΜακΝτόνελ (Ed McDonnell) επιστρέφει επίσης ως παραγωγός.

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