«The Batman Part II»: Διακόπηκαν προσωρινά τα γυρίσματα στο Λονδίνο (photo/video)

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Σε προσωρινή παύση τίθεται η παραγωγή της ταινίας «The Batman Part II» των Warner Bros και DC Studios, καθώς ο σκηνοθέτης Ματ Ριβς (Matt Reeves) χρειάζεται να αφοσιωθεί σε ένα οικογενειακό θέμα.

Ο Matt Reeves – credit: AP

Σε ανακοίνωσή του το στούντιο, εξέφρασε την πλήρη στήριξη στον δημιουργό: «Η παραγωγή του “The Batman Part II” έχει διακοπεί προσωρινά, καθώς ο Ματ Ριβς επικεντρώνεται σε ένα οικογενειακό ζήτημα. Ο Ματ έχει την πλήρη υποστήριξη των DC Studios και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε σύντομα αυτό το ταξίδι».

Πριν από τη διακοπή, τα γυρίσματα βρίσκονταν σε εξέλιξη στο Λονδίνο ενώ η προγραμματισμένη πρεμιέρα του φιλμ είναι για τις 18 Φεβρουαρίου 2028. Πηγές που επικαλείται το Deadline ανέφεραν πως είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθούν οι συνέπειες της παύσης στο χρονοδιάγραμμα.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους επιστρέφουν οι Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), Άντι Σέρκις (Andy Serkis) και Κόλιν Φάρελ (Colin Farrell) ως Batman, Alfred και Penguin αντίστοιχα.

Οι νέες προσθήκες περιλαμβάνουν τους Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson), Σεμπάστιαν Σταν (Sebastian Stan), Μπράιαν Τάιρι Χένρι (Brian Tyree Henry), Τζέιμι Λόσον (Jayme Lawson), Τσαρλς Ντανς (Charles Dance), Γκιλ Πέρεζ-Αβραάμ (Gil Perez-Abraham) και Σεμπάστιαν Κοχ (Sebastian Koch).

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