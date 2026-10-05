«Digger»: Απογοητευτική πρεμιέρα στο box office εν μέσω της εξαγοράς της Warner Bros (photos/video)

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Το «Digger» πραγματοποίησε ένα απογοητευτικό άνοιγμα στο πρώτο του Σαββατοκύριακο στις αίθουσες, συγκεντρώνοντας μόλις 20 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Πρόκειται για μία από τις χειρότερες επιδόσεις στην καριέρα του Τομ Κρουζ (Tom Cruise), αλλά και για ένα πικρό κλείσιμο για τη Warner Bros ως ανεξάρτητο στούντιο, σύμφωνα με τον Guardian.

Συγκεκριμένα η μαύρη κωμωδία του σκηνοθέτη Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιάριτου (Alejandro G Iñárritu) απέφερε 8 εκατομμύρια δολάρια στο βορειοαμερικανικό box office και 12 εκατομμύρια δολάρια σε 74 χώρες. Σημειώνεται ότι το κόστος του φιλμ άγγιξε τα 150 εκατομμύρια δολάρια, συν επιπλέον 100 εκατομμύρια για την προώθησή του.

Υπό το βάρος των αρνητικών κριτικών οι προσδοκίες για το «Digger» είχαν ήδη υποχωρήσει την τελευταία εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα, αναγκάζοντας τη Warner Bros να κυκλοφορήσει teaser με το σύνθημα «αποφασίστε μόνοι σας».

Η ταινία προοριζόταν να πρωταγωνιστήσει στη σεζόν των βραβείων ακολουθώντας τη συνταγή που εφάρμοσε πέρυσι η Warner Bros για το «One Battle After Another», το οποίο αντίθετα συγκέντρωσε 213,2 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Ωστόσο, η εμπορική πορεία του «Digger» διαγράφεται δυσοίωνη: το κοινό βαθμολόγησε την ταινία μόλις με C+ στο CinemaScore, ενώ στο Rotten Tomatoes περιορίζεται στο 51%.

Το απογοητευτικό άνοιγμα συμπίπτει με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance έναντι 110 δισ. δολαρίων, μια συγχώνευση που οριστικοποιείται στις 6 Οκτωβρίου και αναμένεται να πυροδοτήσει κύμα μαζικών απολύσεων.

Στην κορυφή του βορειοαμερικανικού box office σκαρφάλωσε το «Verity» της Amazon MGM, πραγματοποιώντας ντεμπούτο με 32,6 εκατομμύρια δολάρια και συνεχίζοντας το σερί επιτυχιών για τις κινηματογραφικές μεταφορές των βιβλίων της Κολίν Χούβερ (Colleen Hoover).

Το «Avengers Endgame: Encore» που είχε κατακτήσει την πρώτη θέση την περασμένη εβδομάδα, έπεσε στην 7η με εισπράξεις $4,4 εκατ. στις ΗΠΑ και $14,4 εκατ. διεθνώς. Παρ’ όλα αυτά, η δεύτερη εβδομάδα της επανακυκλοφορίας του ήταν αρκετή για να προσπεράσει οριακά το «Avatar», παίρνοντας πίσω τον τίτλο της πιο κερδοφόρας ταινίας στην ιστορία του κινηματογράφου, σύμφωνα με το ΑP.

Σημειώνεται ότι το «Spider-Man: Brand New Day» βρίσκεται στην 10η θέση ($2,5 εκατ.) ενώ η «Οδύσσεια» πρόσθεσε ακόμη $1,3 εκατ., συνεχίζοντας σταθερά τη 12η εβδομάδα προβολής της.

Το Top 10 των εκτιμώμενων εισπράξεων στο βορειοαμερικανικό box office για το τριήμερο Παρασκευής-Κυριακής, σύμφωνα με τα στοιχεία της Rentrak είναι:

«Verity», $32,6 εκατ.

«Resident Evil», $12,5 εκατ.

«Heart of the Beast», $11 εκατ.

«Primetime», $8 εκατ.

«Digger», $8 εκατ.

«Forgotten Island», $7,2 εκατ.

«Avengers: Endgame: Encore», $4,4 εκατ.

«Drishyam: The Conclusion», $2,7 εκατ.

«Practical Magic 2», $2,7 εκατ.

«Spider-Man: Brand New Day», $2,5 εκατ.

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