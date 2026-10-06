Rowan Atkinson: Ο «Mr. Bean» επιστρέφει στο West End μετά από 40 χρόνια (photos/video)

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Ο Ρόουαν Άτκινσον (Rowan Atkinson) επιστρέφει στη σκηνή του West End μετά από τέσσερις δεκαετίες.

Ο βρετανός κωμικός θα πρωταγωνιστήσει στη νέα παράσταση «Rowan Live» ζωντανεύοντας εμβληματικούς χαρακτήρες της πολυετούς καριέρας του, όπως ο Blackadder και ο Mr. Bean.

Σύμφωνα με τον Guardian, η παραγωγή θα παρουσιαστεί για ένα περιορισμένο κύκλο 30 παραστάσεων. Θα περιλαμβάνει σκετς από την τηλεοπτική του πορεία, συμπεριλαμβανομένης της σατιρικής εκπομπής του BBC «Not the Nine O’Clock News» που τον καθιέρωσε στα τέλη της δεκαετίας του ’70, αλλά και καινούργια γραμμένα ειδικά για το έργο.

«Σκέφτηκα ότι θα είχε πλάκα να ξαναπαίξω τα σκετς από τα οποία ξεκίνησαν όλα για εμένα και τον [σεναριογράφο] Ρίτσαρντ Κέρτις (Richard Curtis), εκεί όπου γεννήθηκαν οι πιο γνωστοί μου χαρακτήρες, μαζί με νέο υλικό-έκπληξη» ανέφερε σε δήλωσή του ο άγγλος κωμικός.

Για τις ανάγκες της παράστασης, ο Άτκινσον και ο Κέρτις ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με τον σεναριογράφο του «Blackadder», Μπεν Έλτον (Ben Elton) και τον συνθέτη Χάουαρντ Γκούντολ (Howard Goodall).

Ο Άτκινσον δημιουργούσε κωμικές παραστάσεις με τον Κέρτις και τον Γκούντολ, όταν φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, πολύ πριν από την μεγάλη επιτυχία του στο BBC τη δεκαετία του ’80 όταν μεσουρανούσε ως ο δολοπλόκος Edmund Blackadder στην ομώνυμη ιστορική κωμική σειρά.

Παρουσίασε το πρώτο του one-man show στο West End το 1981 σε ηλικία μόλις 26 ετών και μία ακόμη παράσταση πέντε χρόνια αργότερα. Η θεατρική διαδρομή του περιλαμβάνει επίσης σημαντικούς σταθμούς, όπως την υποψηφιότητα για βραβείο Olivier το 2009 για τον ρόλο του Fagin στο μιούζικαλ «Oliver!», καθώς και την ερμηνεία του στο έργο «Quartermaine’s Terms» του Σάιμον Γκρέι (Simon Gray) το 2013.

Ο Ρίτσαρντ Κέρτις, αναπολώντας την πρώτη φορά που είδε τον Άτκινσον στη σκηνή πριν από μισό αιώνα, σημείωσε: «Ήταν αμέσως προφανές σε όλους μας ότι βλέπαμε ένα σπάνιο, μοναδικό ταλέντο».

Αναφερόμενος στις δοκιμαστικές παραστάσεις που πραγματοποίησαν το καλοκαίρι ενώπιον περιορισμένου κοινού, πρόσθεσε: «Αυτή η μαγεία, η ακρίβεια και η κωμική του ευφυΐα παραμένουν ολοζώντανες. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να συμμετέχω σε ένα σόου που συγκεντρώνει τις καλύτερες στιγμές του Ρόουαν».

Τη σκηνοθεσία του «Rowan Live» υπογράφει ο Ραζ Σο (Raz Shaw). Η παράσταση θα φιλοξενηθεί στο θέατρο Gillian Lynne από τις 8 Φεβρουαρίου έως τις 13 Μαρτίου, παίρνοντας τη σκυτάλη από την παραγωγή «My Neighbour Totoro» που ολοκληρώνεται στις 3 Ιανουαρίου.

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