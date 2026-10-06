«Του αγοριού απέναντι»: Συγκινητικό φινάλε στη μνήμη του Μίμη Πλέσσα – Τι είπε η Λουκίλα Καρρέρ από τη σκηνή της παράστασης (Video)

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Αυλαία μετά από τέσσερις μήνες έπεσε για το επιτυχημένο μιούζικαλ «Του αγοριού απέναντι» στο Θέατρο Άλσος, με την τελευταία παράσταση να πραγματοποιείται παραμονή της 5ης Οκτωβρίου, ημέρας που συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τον θάνατο του Μίμη Πλέσσα.

Το «παρών» έδωσε και η Λουκίλα Καρρέρ Πλέσσα η οποία ανεβαίνοντας, μάλιστα, στη σκηνή τιμώντας τη μνήμη του σπουδαίου συνθέτη, χαρακτήρισε το φινάλε του έργου ως «το καλύτερο μνημόσυνο» για εκείνον.

«Θα πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Μιχάλη Ρέππα, τον Θανάση Παπαθανασίου, τον Δημήτρη Παπάζογλου, στον υπέροχο θίασο, στον Γιώργο τον Λιβάνη, υπέροχος θίασος και μουσική. Και στον Ηλία Μαροσούλη και τον Άγγελο Κοταρίδη που πίστεψαν αυτή την παράσταση αλλά και σε όλους εσάς που είσαστε εδώ κάθε μέρα και τραγουδάτε Μίμη Πλέσσα όλες οι γενιές. Το καλύτερο μνημόσυνο είναι αυτό και σας ευχαριστώ» είπε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας τόσο τους δημιουργούς, τους συντελεστές και τους παραγωγούς, όσο και το κοινό που αγκάλιασε την παράσταση και τραγούδησε τα έργα του Μίμη Πλέσσα.

Το μιούζικαλ που έγραψαν ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέππας, πλημμυρισμένο με τη μουσική του Μίμη Πλέσσα και αποτέλεσε μια θεατρική όαση δροσιάς στο καυτό καλοκαίρι.

Μια φαντασμαγορική υπερπαραγωγή του Ηλία Μαροσούλη και του Άγγελου Κοταρίδη, με σκηνικά και 3d videos, του Γιάννη Μουρίκη και του Χρήστου Μαγγανά, με χορογραφίες από τον Δημήτρη Παπάζογλου, κοστούμια της Ιωάννας Τσάμη, με 20 χορευτές και 12 πρωταγωνιστές

Με τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Σοφία Κουρτίδου, Χριστίνα Τσάφου, Μαρία Φιλίππου, Μανώλη Κλωνάρη, Φαίη Φραγκαλιώτη και τον Γιώργο Λιβάνη επί σκηνής, η παράσταση χάρισε στο κοινό ασταμάτητο γέλιο, νοσταλγία και μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια που υπέγραψε με τη μουσική του ο Μίμης Πλέσσας.

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