O «Βασιλιάς του Βαλς» André Rieu έρχεται στο Telekom Center Athens

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο André Rieu, ο βιρτουόζος του βιολιού και διεθνούς φήμης μαέστρος που έχει μετατρέψει την κλασική μουσική σε ένα παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο, επιστρέφει στην Ελλάδα!

Την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2027, το TELEKOM Center Athens θα μεταμορφωθεί σε μια εντυπωσιακή, παραμυθένια σκηνή για να υποδεχθεί ξανά τον André Rieu και τη διάσημη Johann Strauss Orchestra, σε μία από τις πιο θεαματικές μουσικές παραγωγές της χρονιάς.

Η επιστροφή του στην Αθήνα σηματοδοτεί ένα ακόμη ξεχωριστό ραντεβού με το ελληνικό κοινό, αυτή τη φορά μέσα από μια νέα, εντυπωσιακή παραγωγή που φέρει όλα τα στοιχεία που έχουν κάνει τις συναυλίες του μοναδικές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι συναυλίες του André Rieu δεν είναι απλώς μουσικά γεγονότα. Είναι ολοκληρωμένες εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια μιας κλασικής συναυλίας, συνδυάζοντας τη μουσική με το θέαμα, το συναίσθημα, το χιούμορ και την έκπληξη.

Μαζί με την 60μελή Johann Strauss Orchestra, ο André Rieu δημιουργεί αξέχαστες βραδιές γεμάτες ενέργεια και συγκίνηση, μετατρέποντας κάθε εμφάνισή του σε μια μεγάλη γιορτή, με το κοινό να γίνεται αναπόσπαστο μέρος της.

Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια υπερπαραγωγή διεθνών προδιαγραφών. Κάθε περιοδεία του André Rieu ταξιδεύει με τη δική της σκηνή, τα κοστούμια και το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της, εξασφαλίζοντας σταθερά υψηλό επίπεδο παραγωγής σε κάθε σταθμό.

Μεγαλοπρεπή, παραμυθένια σκηνικά, προηγμένοι φωτισμοί και εντυπωσιακά εφέ δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα, ενώ τα περίτεχνα, πολύχρωμα κοστούμια εποχής μεταφέρουν τους θεατές σε έναν διαφορετικό κόσμο.

Διαβάστε επίσης:

Σακίρα: Η εμφάνιση-έκπληξη της Ντούα Λίπα στη συναυλία της – «Σήμερα δηλώνω και επίσημα θαυμάστριά σου» (Videos/Photos)

Rolling Stones: O Alexander Skarsgard είναι ο «Mr. Charm» στο νέο τους ομώνυμο τραγούδι – (Video)

Οι «Σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας» επιστρέφουν στο Θέατρο του Νέου Κόσμου (Video/Photos)



