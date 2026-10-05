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ΜΟΥΣΙΚΗ

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05.10.2026 13:06

Σακίρα: Η εμφάνιση-έκπληξη της Ντούα Λίπα στη συναυλία της – «Σήμερα δηλώνω και επίσημα θαυμάστριά σου» (Videos/Photos)

05.10.2026 13:06
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Μαζί στη σκηνή βρέθηκαν το Σάββατο (3/10) η Σακίρα και η Ντούα Λίπα, με τις δυο τραγουδίστριες να ερμηνεύουν μαζί το «Antología», σε μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση στη Μαδρίτη που αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της 12ήμερης σειράς συναυλιών της Σακίρα στην ισπανική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran».

«Για μένα είναι τιμή και προνόμιο να τραγουδώ αυτό το τραγούδι, που σημαίνει τόσα πολλά για μένα, μαζί με αυτή τη γυναίκα που τη θαυμάζουν και την αγαπούν σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, δηλώνω και επίσημα θαυμάστριά σου» είπε η Σακίρα για τη Ντούα Λίπα πριν την υποδεχθεί στη σκηνή.

Η Σακίρα εμφανίστηκε με μία εντυπωσιακή κόκκινη ολόσωμη φόρμα, ενώ η Λίπα επέλεξε ένα μαύρο, ημιδιάφανο, αστραφτερό φόρεμα, με κοψίματα.

Μετά την εμφάνισή τους, οι δύο σταρ αγκαλιάστηκαν, με τη Σακίρα να εκφράζει ξανά τον ενθουσιασμό της, λέγοντας: «Θεέ μου, θεέ μου, αυτό έλειπε από αυτή την περιοδεία».

Η εν λόγω στιγμή είχε, όμως, ιδιαίτερη σημασία και για τη Ντούα Λίπα, η οποία ερμήνευσε το «Antología» στα ισπανικά τον Νοέμβριο του 2025, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στην Μπογκοτά, στο πλαίσιο της «Radical Optimism Tour». Αυτή τη φορά, όμως, είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει το κομμάτι μαζί με την ίδια τη δημιουργό του.

Μετά τη συναυλία, η Ντούα Λίπα μοιράστηκε στα social media τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες τους από τη σκηνή. 

«Μια βραδιά στη Μαδρίτη με τη Σακίρα.  Σε ευχαριστώ που με κάλεσες να ανέβω στη σκηνή μαζί σου για να τραγουδήσουμε το “Antología”. Ένιωσα ότι εσύ, εγώ και το κοινό γίναμε ένα. Είμαι πολύ ευγνώμων που παίρνω μαζί μου μια τόσο όμορφη ανάμνηση» έγραψε μετά τη συναυλία στα ισπανικά η Ντούα Λίπα, εκφράζοντας τον ανθουσιασμό της για την εν λόγω συνεργασία.

«Χθες το βράδυ με την Ντούα Λίπα, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για πολλούς από εμάς» έγραψε από την πλευρά της η Σακίρα για τη τη μουσική αυτή συνύπαρξη.

Η Σακίρα πραγματοποιεί από τις 18 Σεπτεμβρίου μια σειρά 12 συναυλιών στη Μαδρίτη, οι οποίες ολοκληρώνονται στις 11 Οκτωβρίου. Για τις εμφανίσεις της έχει δημιουργηθεί προσωρινός χώρος στο Iberdrola Music, με περίπου 55.000 θεατές να παρακολουθούν κάθε βραδιά. Καθώς οι συναυλίες προχωρούν, η Κολομβιανή τραγουδίστρια υποδέχεται στη σκηνή διαφορετικούς καλεσμένους, με την Ντούα Λίπα να αποτελεί μία από τις πιο αναπάντεχες παρουσίες.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 05.10.2026 14:55
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