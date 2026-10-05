«Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης» για 2ο χρόνο στο Θέατρο ΗΒΗ – Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη

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Η βραβευμένη μουσικοθεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης» της Ζαχαρένιας Πετράκη (1ο βραβείο καλύτερου νεοελληνικού έργου, 12α Θεατρικά Βραβεία Κοινού All4fun) επαναλαμβάνεται για 2η συνεχή χρονιά στο θέατρο ΗΒΗ από την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νικορέστης Χανιωτάκης καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης και η παραγωγή ανήκει στη Stages Network και στα Αθηναϊκά Θέατρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράσταση ολοκλήρωσε και μία θριαμβευτική καλοκαιρινή περιοδεία στην Ελλάδα και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από τον Τύπο. Το κείμενο της παράστασης είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχειακό υλικό.

Είναι η πρώτη φορά που η ζωή και το έργο του μεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη – σύμβολο, του Νίκου Ξυλούρη, παρουσιάζεται στο θέατρο σε μία υψηλών αξιώσεων παραγωγή με έναν πολυπληθή θίασο και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών του θεάτρου και της μουσικής.

Έτσι, ο «Αρχάγγελος της Κρήτης» όπως αποκαλούσαν τον Ψαρονίκο, ζωντανεύει στη σκηνή σε μία παράσταση με ζωντανή μουσική, αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Είναι μία βιωματική εμπειρία που ενώνει τη μαρτυρία, την τέχνη και τη συγκίνηση.

Το έργο επιχειρεί να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή-σύμβολο, αλλά ως το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Οι θεατές έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη σε νέες ενορχηστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη.

Η Ουρανία Ξυλούρη, η σύντροφος της ζωής του Νίκου και θεματοφύλακας της μνήμης του, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου. Με οδηγό τις αφηγήσεις της και άξονα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, η παράσταση δεν αποτυπώνει μόνο το μεγαλείο της φωνής του, αλλά αποκαλύπτει -κυρίως- το ηθικό και πνευματικό βάρος μιας προσωπικότητας που σφράγισε το νεότερο ελληνικό πολιτισμό.

Στην παράσταση αναβιώνουν προσωπικότητες-σταθμοί της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας όπως, η Τζένη Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος, ο Χρήστος Λεοντής κ.α. Φυσικά ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην σχέση του Νίκου με τον Σταύρο Ξαρχάκο που ξεκίνησε με τον σημαντικό δίσκο «Διόνυσε Καλοκαίρι μας» και εξελίχτηκε σε μια δυνατή φιλία.

Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης.

Λίγα λόγια για το έργο

Η παράσταση ξεδιπλώνει τη ζωή και την πορεία του σπουδαίου Κρητικού τραγουδιστή και λυράρη Νίκου Ξυλούρη. Ακολουθούμε τα βήματα του «Αηδονιού της Κρήτης» από τα παιδικά του χρόνια στα Ανώγεια, στη σκιά της Κατοχής, μέχρι τις ημέρες του θριάμβου του στις αθηναϊκές μπουάτ της δεκαετίας του ’70.

Θυμόμαστε τη δημόσια παρουσία του που ταυτίστηκε με τον αγώνα, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα μιας ολόκληρης εποχής και φτάνουμε στην πρόωρη αναχώρησή του από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 44 ετών.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο : Ζαχαρένια Πετράκη

: Ζαχαρένια Πετράκη Σκηνοθεσία- επιμέλεια κειμένου : Νικορέστης Χανιωτάκης

: Νικορέστης Χανιωτάκης Σύμβουλος Δραματουργίας : Ουρανία Ξυλούρη

: Ουρανία Ξυλούρη Ενορχηστρώσεις : Ανδρέας Κατσιγιάννης

: Ανδρέας Κατσιγιάννης Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Μανόλης Παντελιδάκης Κοστούμια : Ιωάννα Καλαβρού

: Ιωάννα Καλαβρού Χορογραφίες/Επιμέλεια κίνησης : Έλενα Γεροδήμου

: Έλενα Γεροδήμου Φωνητική διδασκαλία : Γιάννης Μαθές

: Γιάννης Μαθές Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Στον ρόλο του Νίκου Ξυλούρη: Αιμιλιανός Σταματάκης

Αφηγείται η Τάνια Τρύπη

Τραγουδούν : Γιάννης Μαθές, Χρήστος Γεωργαλής, Ιωάννα Λέκκα

: Γιάννης Μαθές, Χρήστος Γεωργαλής, Ιωάννα Λέκκα Λύρα, φωνή : Μάνος Πυροβολάκης

: Μάνος Πυροβολάκης Λαούτο: Βαγγέλης Μαμαλάκης

Παίζουν (αλφαβητικά) :

Χρήστος Γεωργαλής

Ξανθή Γεωργίου

Νίκος Γκέλια

Γιάννης Καλαντζόπουλος

Ιωάννα Λέκκα

Γιάννης Μαθές

Λίζυ Ξανθοπούλου

Σπύρος Σουρβίνος

Αναστασία Τσιλιμπίου

Μάνος Τσούτης

Γιώργος Φλωράτος

Παραγωγή: STAGES NETWORK ΑΕ

Θέατρο ΗΒΗ – Διεύθυνση: Σαρρή 27, Αθήνα 105 54

– Διεύθυνση: Σαρρή 27, Αθήνα 105 54 Τηλέφωνο: 211 1000 365

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 20:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 17:30 & 21:00 (διπλή παράσταση)

Κυριακή 18:00

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