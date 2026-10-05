Richard II: Η Elizabeth Debicki γράφει ιστορία με τη Royal Shakespeare Company (photo/video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η βραβευμένη με Emmy και Χρυσή Σφαίρα Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι (Elizabeth Debicki) θα είναι η πρώτη ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον Ριχάρδο Β’ (Richard II) σε παραγωγή της Royal Shakespeare Company (RSC), ενόψει της καλοκαιρινής σεζόν 2027.

Η αυστραλή πρωταγωνίστρια, ευρέως γνωστή από τη συμμετοχή της στη σειρά «The Night Manager» και τον ρόλο της ως πριγκίπισσα Νταϊάνα στις δύο τελευταίες σεζόν του «The Crown», αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο που στο παρελθόν έχουν ερμηνεύσει οι Ντέιβιντ Τέναντ (David Tennant), Ντέρεκ Τζάκομπι (Derek Jacobi), Τζέρεμι Άιρονς (Jeremy Irons), Μάικλ Ρεντγκρέιβ (Michael Redgrave) και Σαμ Γουέστ (Sam West), μεταξύ άλλων.

Τη σκηνοθεσία της παραγωγής υπογράφει ο Ντάνιελ Ράγκετ (Daniel Raggett). Η παράσταση θα ανέβει στο θέατρο Royal Shakespeare από τις 10 Απριλίου έως τις 22 Μαΐου, ενώ η επίσημη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 20 Απριλίου.

Η δημιουργική ομάδα περιλαμβάνει τον σκηνογράφο Λέσλι Τράβερς (Leslie Travers) και τη δραματουργό Ρεμπέκα Λάθαμ (Rebecca Latham), ενώ το υπόλοιπο καστ αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, σύμφωνα με το WhatsOnStage.

Οι καλλιτεχνικοί συνδιευθυντές της RSC, Ντάνιελ Έβανς (Daniel Evans) και Ταμάρα Χάρβεϊ (Tamara Harvey), εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη συνεργασία: «Έχοντας θαυμάσει τη δουλειά της Ελίζαμπεθ στο θέατρο και την οθόνη, καθώς και την ικανότητά της να συνδυάζει την τεράστια ευαλωτότητα με το θάρρος, είμαστε ενθουσιασμένοι με την προοπτική να υποδυθεί τον Ριχάρδο στην RSC».

Παράλληλα, αποκάλυψαν ότι ο σκηνοθέτης και η ηθοποιός συζητούσαν το ενδεχόμενο να συνεργαστούν εδώ και αρκετά χρόνια.

Από την πλευρά του, ο Ντάνιελ Ράγκετ δήλωσε: «Ξεπερνά ακόμα και τα πιο τρελά μου όνειρα το ότι επιστρέφω στην RSC για τρίτη φορά. Νιώθω απίστευτα υπερήφανος και ευγνώμων».

Διαβάστε επίσης:

Οι «Σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας» επιστρέφουν στο Θέατρο του Νέου Κόσμου (Video/Photos)

«Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» της Φωτεινής Αθερίδου: 2ος χρόνος επιτυχία στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά φέρνει στην Ελλάδα το Εθνικό Θέατρο της Μολδαβίας