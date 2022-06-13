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Για τα 56 χρόνια του στην αθλητική δημοσιογραφία, τις εντάσεις, τον ανταγωνισμό, τα εγγόνια και την κόρη του, αλλά και τις εποχές που έπαιζε μουσική ως dj μίλησε ο Αντώνης Πανούτσος.

«Έγραφα από το γυμνάσιο σε αθλητική εφημερίδα. Είμαι 56 χρόνια στη δουλειά. Είναι φρικτά βαρετό, τώρα θα βγω στη σύνταξη και θα λέμε τα παλιά, δεν θα αντέξω. Θα μπορούσα να γράφω πιο έντονα, αλλά κινδυνεύεις να γίνεις πραγματικά γραφικός. Με έχουν διώξει από δουλειά, τελευταία φορά πριν 4 χρόνια», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «Mega Καλημέρα».

«Έχω τύχει σε τσακωμούς, να πετάγονται γραφομηχανές, αλλά όχι σε εμένα. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να τα παρατήσω, τι να κάνω, ιππασία; Απειλές έχω δεχθεί, που πάμε χωρίς απειλές; Αλλά δεν έχω φοβηθεί. Έχω λάβει αρνητικά σχόλια και για πολιτικά και για αθλητικά, είναι μέσα στη δουλειά», συνέχισε ο Αντώνης Πανούτσος.

Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ μίλησε και για τον ανταγωνισμό στο χώρο της δημοσιογραφίας: «Πάντα είσαι ανταγωνιστικός, ο “εχθρός” είναι ο άλλος συνάδελφος».

Αναφερόμενος στα εγγόνια και την κόρη του που μένουν στην Αγγλία είπε: «Η κόρη μου και τα εγγόνια μου μένουν στο Λίβερπουλ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πρωί καταρρέω σαν την κυρά Φροσύνη στο μπαλκόνι».

«Έπαιζα μουσική ως dj στα μαγαζιά. Είχα πει βαριέμαι να βλέπω κάθε μέρα ξύλο», αποκάλυψε κλείνοντας στη συνέντευξή του.

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