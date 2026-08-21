Χανιά: Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε 39χρονος

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Νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Χανιά βρέθηκε την Πέμπτη το βράδυ ένας 39χρονος.
Σύμφωνα με το zarpanews.gr ο 39χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον συγκάτοικό του.
Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον 39χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Με βάση το ίδιο δημοσίευμα δεν είχαν αναφερθεί παθολογικά προβλήματα ενώ μέχρι στιγμής η εγκληματική ενέργεια έχει αποκλειστεί.
Φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.
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