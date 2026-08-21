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21.08.2026 11:41

Politico: Πώς οι «φανταστικές» αγελάδες «φούσκωσαν» τις αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα

21.08.2026 11:41
ΗΠΑ: Τρεις αγελάδες που παρασύρθηκαν από τυφώνα στις αρχές Σεπτεμβρίου, βρέθηκαν ζωντανές σε ερημονήσι - Media

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Το σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ δεν περιορίζεται μόνο σε δηλωμένα αιγοπρόβατα «φαντάσματα» καθώς δεκάδες χιλιάδες βοοειδή φαίνεται να δηλώθηκαν χωρίς να υπάρχουν, προκειμένου οι επιτήδειοι να εισπράξουν χρήματα  από ευρωπαϊκούς πόρους όπως αποκαλύπτει το Politico.

Τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εμφανίζουν περίπου 260.000 αγελάδες σε γαλακτοπαραγωγή για το 2024. Ωστόσο, τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφουν συνολικό πληθυσμό περίπου 600.000 βοοειδών εκείνη τη χρονιά, έναντι 640.000 το 2023. Το 2025 ο αριθμός μειώθηκε ακόμη περισσότερο, στις περίπου 520.000.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο αντιφατική αν συνυπολογιστούν οι γεννήσεις και οι σφαγές. Μια γαλακτοπαραγωγός αγελάδα γεννά κατά κανόνα ένα μοσχάρι τον χρόνο, ενώ περίπου 70.000 βοοειδή οδηγήθηκαν σε σφαγή το 2024 και δικαιούνταν επίσης επιδοτήσεις. Κτηνοτρόφοι εκτιμούν ότι επιπλέον περίπου 20% του ζωικού κεφαλαίου απομακρύνεται κάθε χρόνο λόγω ηλικίας, ασθενειών ή μειωμένης παραγωγικότητας.

Με βάση αυτούς τους υπολογισμούς, το ζωικό κεφάλαιο θα έπρεπε να είχε αυξηθεί σημαντικά το 2024. Αντίθετα, μειώθηκε. «Δεν υπάρχει επαρκής εποπτεία και δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εικόνα, επειδή τα δεδομένα δεν είναι αξιόπιστα», δήλωσε ο Νίκος Δημόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Κτηνοτρόφων Καβάλας.

Η ίδια κατάσταση με τα αιγοπρόβατα

Παρόμοια απόκλιση εντοπίζεται και στα αιγοπρόβατα. Ενώ η ΕΛΣΤΑΤ υπολόγισε περίπου 8,8 εκατομμύρια ζώα το 2025, στην κρατική κτηνιατρική βάση εμφανίζονται περίπου 15,7 εκατομμύρια.

Το πρόβλημα έχει ήδη φτάσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία διερευνά δεκάδες υποθέσεις πιθανής απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις. Τον Ιούλιο απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε 22 άτομα, μεταξύ των οποίων και τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται και καταγγελίες για τεχνητή διόγκωση των μητρώων ζώων, με τη συμμετοχή κτηνιάτρων και στελεχών του πρώην οργανισμού πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ.

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