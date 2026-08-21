Πενσυλβάνια: Η στιγμή που το αεροσκάφος συγκρούεται στον αέρα με ελικόπτερο της αστυνομίας (videos)

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Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας στα social media, από τη στιγμή που ένα αεροσκάφος συγκρούεται στον αέρα με ελικόπτερο της αστυνομίας, στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ.
Ο πιλότος του αεροπλάνου σκοτώθηκε και δύο αστυνομικοί της πολιτειακής αστυνομίας της Πενσυλβάνια τραυματίστηκαν, από τη σύγκρουση που έγινε κοντά στο αεροδρόμιο Καρλάιλ στην κοιλάδα Κάμπερλαντ της Πενσυλβάνια.
Το αεροπλάνο Cessna 150 συγκρούστηκε με ένα ελικόπτερο Bell 407, το οποίο πραγματοποιούσε εκπαιδευτική άσκηση δήλωσε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου ο υπηρεσιακός επίτροπος της αστυνομίας της πολιτείας της Πενσυλβάνια, συνταγματάρχης Τζορτζ Μπίβενς.
Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Κάμπερλαντ αναγνώρισε την Πέμπτη τον πιλότο του Cessna ως τον Πολ Σοκολόσκι, 57 ετών, από το Χέρσεϊ της Πενσυλβάνια. Ήταν ο μοναδικός επιβάτης του αεροπλάνου, ανέφερε η αστυνομία της πολιτείας.
Δύο αξιωματούχοι της αστυνομίας, που επέβαιναν στο ελικόπτερο, τραυματίστηκαν, αλλά αναμένεται να αναρρώσουν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο.
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