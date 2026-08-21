ΗΠΑ: Το Πολεμικό Ναυτικό εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει το όνομα του Τραμπ σε αεροπλανοφόρο αντί ενός ήρωα ναύτη από το Περλ Χάρμπορ

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Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ εξετάζει την αλλαγή του ονόματος του υπό κατασκευή αεροπλανοφόρου CVN-81, το οποίο είχε αποφασιστεί να ονομαστεί USS Doris Miller προς τιμήν του Αφροαμερικανού ναύτη που διακρίθηκε για την ηρωική του δράση στην επίθεση του Περλ Χάρμπορ το 1941.

Σύμφωνα με το CNN, η σχετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές του 2026. Αν και δεν έχει αποφασιστεί νέο όνομα, πηγές αναφέρουν ότι έχει συζητηθεί ακόμη και το ενδεχόμενο να δοθεί στο πλοίο το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ.

Μια τέτοια επιλογή θα ήταν πρωτοφανής, καθώς θα επρόκειτο για το πρώτο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού Ναυτικού που θα έφερε το όνομα εν ενεργεία προέδρου.

Παράλληλα, εξετάζεται η απόδοση του ονόματος του Μίλερ σε άλλο πολεμικό πλοίο, ενώ προωθείται και η υποψηφιότητά του για το Μετάλλιο της Τιμής, την ανώτατη στρατιωτική διάκριση των ΗΠΑ. Η οικογένειά του δηλώνει θετική στην πρωτοβουλία, αν και δεν είχε ενημερωθεί για τη μετονομασία.

Ο Μίλερ, που υπηρετούσε στο USS West Virginia, ανέλαβε να χειριστεί αντιαεροπορικό πυροβόλο χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση, ενώ βοήθησε τραυματισμένους συναδέλφους του. Για τη δράση του τιμήθηκε με τον Navy Cross, αλλά σκοτώθηκε το 1943 στη μάχη του Μακίν.

Η αλλαγή εντάσσεται σε ευρύτερη επανεξέταση της πολιτικής ονοματοδοσίας του αμερικανικού στρατού, ενώ η οριστική απόφαση αναμένεται πριν από την τοποθέτηση της τροπίδας του πλοίου, που προγραμματίζεται για το τέλος του 2026.

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