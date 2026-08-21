Βρετανία: Σάλος με τον «οδηγό συμπεριφοράς» για μετανάστες – Τους εξηγεί ότι ο βιασμός είναι έγκλημα και οι γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα

Takeaways by to pontiki AI Το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε οδηγό συμπεριφοράς για τους αιτούντες άσυλο, ο οποίος περιλαμβάνει βασικούς κανόνες για την ισότητα των φύλων, τη σεξουαλική συναίνεση και την ενδοοικογενειακή βία.

Το φυλλάδιο προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση, καθώς οι επικριτές αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της ενταξιακής πολιτικής, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει πως οι νόμοι πρέπει να είναι απολύτως σαφείς.

Το κείμενο προειδοποιεί ότι η παραβίαση της βρετανικής νομοθεσίας ενδέχεται να οδηγήσει σε νομικές κυρώσεις, απώλεια οικονομικής υποστήριξης ή ακόμα και σε αρνητική εξέλιξη της αίτησης ασύλου.

Οι οδηγίες τονίζουν την ανάγκη σεβασμού προς τις γυναίκες, απαγορεύοντας παρενοχλητικές συμπεριφορές στον δημόσιο χώρο και διευκρινίζοντας ότι ο γάμος δεν συνεπάγεται αυτόματη συναίνεση για σεξουαλική επαφή.

Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι οι κανόνες αυτοί δεν αφορούν αποκλειστικά τους πρόσφυγες, αλλά ισχύουν για το σύνολο των κατοίκων που διαβιούν στη χώρα.

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Έναν «οδηγό συμπεριφοράς» που θα μπορούσε εκ πρώτης όψεως να μοιάζει αυτονόητος για έναν ενήλικο κάτοικο μιας ευρωπαϊκής χώρας εξέδωσε το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών για τους αιτούντες άσυλο, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση στη Βρετανία.

Το φυλλάδιο με τίτλο «Understanding behaviours and expectations in the UK: A guide for asylum seekers» δημοσιεύθηκε από το Home Office στις 19 Αυγούστου και εξηγεί στους νεοαφιχθέντες από την ισότητα ανδρών και γυναικών και τη σεξουαλική συναίνεση μέχρι την ενδοοικογενειακή βία και τη συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκες στον δρόμο.

Και κάπου εδώ γεννιέται το δύσκολο ερώτημα πίσω από τον θόρυβο: είναι ένας τέτοιος οδηγός ένα απολύτως λογικό εργαλείο ένταξης ανθρώπων που προέρχονται από πολύ διαφορετικές κοινωνίες ή το γεγονός ότι κρίθηκε απαραίτητο να εξηγηθούν τόσο στοιχειώδεις κανόνες αποτελεί από μόνο του ομολογία αποτυχίας της μεταναστευτικής και ενταξιακής πολιτικής;

Η συζήτηση δεν είναι καθόλου θεωρητική.

Το ίδιο το Home Office προειδοποιεί τους αιτούντες άσυλο ότι η παραβίαση της βρετανικής νομοθεσίας μπορεί να οδηγήσει σε εμπλοκή με την αστυνομία, απώλεια στέγασης και οικονομικής υποστήριξης και να επηρεάσει την αίτηση ασύλου τους. Σπεύδει, πάντως, να διευκρινίσει κάτι κρίσιμο: οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν ειδικά για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, αλλά για όλους όσοι ζουν στη Βρετανία.

Οι 10 οδηγίες που προκαλούν συζήτηση

Ο οδηγός είναι γραμμένος με ασυνήθιστα απλή και κατηγορηματική γλώσσα. Αυτές είναι δέκα από τις σημαντικότερες οδηγίες του:

1. Άνδρες και γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα.

Μια γυναίκα μπορεί να εργάζεται, να σπουδάζει, να ταξιδεύει, να αποφασίζει για τη ζωή της και να επιλέγει ποιον θα παντρευτεί – ή να επιλέξει να μη παντρευτεί καθόλου. Δεν χρειάζεται την άδεια του συζύγου, του πατέρα, του αδελφού ή οποιουδήποτε άλλου άνδρα.

2. Δεν επιτρέπεται να ελέγχεις τη ζωή μιας γυναίκας.

Ο σύζυγος, ο πατέρας ή ο αδελφός δεν μπορεί να αποφασίζει τι θα φορέσει μια γυναίκα, πού θα πάει, αν θα εργαστεί ή θα σπουδάσει και ποιους φίλους ή συγγενείς θα συναντά.

3. Η ενδοοικογενειακή βία είναι έγκλημα – και δεν είναι μόνο το ξύλο.

Στην έννοια της κακοποίησης περιλαμβάνονται το χτύπημα, το σπρώξιμο και οι κλωτσιές, αλλά επίσης οι απειλές, ο εκφοβισμός, η ταπείνωση, ο οικονομικός έλεγχος και ακόμη και η αφαίρεση του διαβατηρίου ή άλλων εγγράφων του συντρόφου.

4. Ο γάμος δεν σημαίνει αυτόματη συγκατάθεση για σεξ.

Ακόμη και μέσα στον γάμο ή σε μια σταθερή σχέση απαιτείται συναίνεση κάθε φορά που υπάρχει σεξουαλική επαφή. Σεξ χωρίς συναίνεση συνιστά βιασμό.

5. Το «ναι» μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει «όχι».

Η προηγούμενη συγκατάθεση δεν δεσμεύει κανέναν. Κάποιος μπορεί να αλλάξει γνώμη οποιαδήποτε στιγμή και η σεξουαλική επαφή πρέπει τότε να σταματήσει.

6. Ένας άνθρωπος που κοιμάται ή είναι πολύ μεθυσμένος δεν μπορεί να συναινέσει.

Το Home Office το αναφέρει ρητά: εάν κάποιος κοιμάται, είναι μεθυσμένος ή βρίσκεται σε κατάσταση στην οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να εκφράσει καθαρά τη θέλησή του, δεν υπάρχει συναίνεση.

7. Η ηλικία συναίνεσης είναι τα 16 χρόνια.

Το φυλλάδιο ενημερώνει ότι άτομο κάτω των 16 ετών θεωρείται παιδί και δεν μπορεί νομικά να συναινέσει σε σεξουαλική επαφή. Διευκρινίζει μάλιστα ότι ακόμη και εάν το ανήλικο άτομο πει «ναι», η πράξη παραμένει παράνομη.

8. Όχι σε σεξουαλικά σχόλια, σφυρίγματα και ήχους φιλιού στον δρόμο.

Το σημείο αυτό έγινε ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα στη Βρετανία. Ο οδηγός αναφέρει ότι σε δημόσιο χώρο δεν πρέπει κάποιος να κάνει σεξουαλικά σχόλια – ακόμη κι αν ο ίδιος τα θεωρεί κομπλιμέντο –, να σφυρίζει ή να κάνει ήχους φιλιού προς κάποιον.

9. Δεν ακολουθείς κάποιον ούτε του κλείνεις τον δρόμο.

Απαγορεύεται επίσης να ακολουθεί κάποιος έναν άνθρωπο ή να εμποδίζει την πορεία του, όπως και να κάνει προσβλητικές χειρονομίες ή να επιτίθεται λεκτικά σε κάποιον εξαιτίας του φύλου, της θρησκείας ή της εμφάνισής του.

10. Σεβασμός στη διαφορετική ζωή, στις πεποιθήσεις και στην ιδιωτικότητα των άλλων.

Οι άνθρωποι στη Βρετανία, τονίζει το Home Office, έχουν διαφορετικές θρησκείες, κουλτούρες, σχέσεις και τρόπους ζωής και πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό ακόμη και όταν κάποιος διαφωνεί μαζί τους. Ο οδηγός προειδοποιεί επίσης για φωτογραφίες και βίντεο χωρίς συναίνεση και ειδικά για τη λήψη ή διανομή σεξουαλικών εικόνων χωρίς την άδεια του εικονιζόμενου.

Γιατί άναψε φωτιές στη Βρετανία

Το πολιτικό πρόβλημα για τη βρετανική κυβέρνηση βρίσκεται ακριβώς στη φύση αυτών των οδηγιών. Όσο πιο αυτονόητες ακούγονται, τόσο ευκολότερο είναι για τους επικριτές της μεταναστευτικής πολιτικής να θέσουν το ερώτημα: γιατί χρειάζεται το κράτος να εξηγεί σε ενήλικες ανθρώπους ότι δεν επιτρέπεται ο βιασμός, η κακοποίηση της συζύγου ή η σεξουαλική παρενόχληση;

Οι αντιδράσεις ήταν αρκετές ώστε ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ να κληθεί να υπερασπιστεί δημόσια τον οδηγό. Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι οι βρετανικοί νόμοι και οι κανόνες συμπεριφοράς πρέπει να γίνονται «απολύτως σαφείς» σε ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα από διαφορετικές κοινωνίες και πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Από την άλλη πλευρά, η έκδοση του φυλλαδίου προσφέρει ισχυρό πολιτικό όπλο στους Συντηρητικούς και στο Reform UK, που χρησιμοποιούν την υπόθεση για να υποστηρίξουν ότι το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται με μαθήματα συμπεριφοράς αλλά με αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική. Η αντιπαράθεση έρχεται, άλλωστε, σε μια περίοδο κατά την οποία το μεταναστευτικό και ιδιαίτερα οι διελεύσεις της Μάγχης παραμένουν ένα από τα πιο εκρηκτικά πολιτικά ζητήματα στη χώρα.

Ούτε δαιμονοποίηση ούτε ωραιοποίηση

Υπάρχει, ωστόσο, μία παγίδα στην ανάγνωση της υπόθεσης. Ο οδηγός δεν αποδεικνύει ότι οι αιτούντες άσυλο συλλήβδην αγνοούν ότι ο βιασμός ή η ενδοοικογενειακή βία είναι εγκλήματα. Μια τέτοια γενίκευση θα ήταν αυθαίρετη.

Υπάρχει όμως και η αντίστροφη παγίδα: να θεωρηθεί ότι οι κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές δεν υπάρχουν ή ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν πραγματικά προβλήματα ένταξης. Το ίδιο το βρετανικό κράτος θεωρεί πλέον ότι ορισμένοι βασικοί κανόνες πρέπει να διατυπώνονται με τρόπο που να μην αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας.

Και κάπως έτσι ένα φυλλάδιο λίγων σελίδων μετατρέπεται σε μικρογραφία ολόκληρου του ευρωπαϊκού μεταναστευτικού διλήμματος.

Μια φιλελεύθερη κοινωνία οφείλει να υποδέχεται και να εντάσσει ανθρώπους που αναζητούν προστασία. Ταυτόχρονα, όμως, έχει δικαίωμα –και υποχρέωση– να απαιτεί από όλους όσοι ζουν σε αυτήν τον απαρέγκλιτο σεβασμό στους νόμους, στην ισότητα των φύλων, στη συναίνεση και στα ατομικά δικαιώματα.

Το ερώτημα που αφήνει πίσω του ο βρετανικός «οδηγός» είναι εάν ένα εννιασέλιδο φυλλάδιο μπορεί πράγματι να υπηρετήσει αυτή την ένταξη – ή εάν η ανάγκη να γραφτεί δείχνει ότι το πρόβλημα έχει ήδη αποδειχθεί πολύ βαθύτερο.

Δείτε ολόκληρο τον οδηγό του Home Office:

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