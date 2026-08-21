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21.08.2026 07:21

Μεξικό: Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς μετά από ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου

21.08.2026 07:21
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Τέσσερις νεαροί άνδρες έπεσαν νεκροί από πυρά ενόπλων λίγο μετά τη συμμετοχή τους σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου, σε αγροτική κοινότητα της πολιτείας Γουαναχουάτο, στο κεντρικό Μεξικό.

Η επίθεση σημειώθηκε την Τετάρτη στο χωριό Μάλβας, το οποίο έχει πληθυσμό περίπου 1.500 κατοίκων, σύμφωνα με την εισαγγελία της πολιτείας, η οποία ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες της υπόθεσης την Πέμπτη.

Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία ανέφεραν ότι επτά νεαροί, από γειτονικές κοινότητες, έβγαιναν από γήπεδο αφού είχαν συμμετάσχει σε αγώνα ποδοσφαίρου όταν τους πλησίασαν οι δράστες που παραμένουν άγνωστοι μέχρι στιγμής.

Έπειτα από καταδίωξη, τρεις νέοι δολοφονήθηκαν σε πρώτη τοποθεσία, κατόπιν τέταρτος σε δεύτερη, σε μικρή απόσταση, διευκρίνισαν οι πηγές. Άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από σφαίρες.

Το κίνητρο των φόνων δεν είναι ξεκάθαρο ως αυτό το στάδιο. Η ζώνη αυτή πάντως ελέγχεται από καρτέλ των ναρκωτικών. Η Γουαναχουάτο είναι ανάμεσα στις μεξικανικές πολιτείες που δέχονται τα πιο βαριά πλήγματα από τη βία που συνδέεται με την παρουσία συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος.

Η αστυνομία διεξήγαγε επιχείρηση για να εντοπίσει τους υπόπτους επιτόπου, αλλά δεν συνέλαβε τους δράστες.

Τον Ιανουάριο, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν όταν ομάδα ενόπλων άνοιξε πυρ εναντίον συμμετεχόντων σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Σαν Φρανσίσκο ντελ Ρινκόν, επίσης στην πολιτεία Γουαναχουάτο.

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