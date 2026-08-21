Μεξικό: Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς μετά από ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τέσσερις νεαροί άνδρες έπεσαν νεκροί από πυρά ενόπλων λίγο μετά τη συμμετοχή τους σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου, σε αγροτική κοινότητα της πολιτείας Γουαναχουάτο, στο κεντρικό Μεξικό.

Η επίθεση σημειώθηκε την Τετάρτη στο χωριό Μάλβας, το οποίο έχει πληθυσμό περίπου 1.500 κατοίκων, σύμφωνα με την εισαγγελία της πολιτείας, η οποία ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες της υπόθεσης την Πέμπτη.

Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία ανέφεραν ότι επτά νεαροί, από γειτονικές κοινότητες, έβγαιναν από γήπεδο αφού είχαν συμμετάσχει σε αγώνα ποδοσφαίρου όταν τους πλησίασαν οι δράστες που παραμένουν άγνωστοι μέχρι στιγμής.

Έπειτα από καταδίωξη, τρεις νέοι δολοφονήθηκαν σε πρώτη τοποθεσία, κατόπιν τέταρτος σε δεύτερη, σε μικρή απόσταση, διευκρίνισαν οι πηγές. Άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από σφαίρες.

Το κίνητρο των φόνων δεν είναι ξεκάθαρο ως αυτό το στάδιο. Η ζώνη αυτή πάντως ελέγχεται από καρτέλ των ναρκωτικών. Η Γουαναχουάτο είναι ανάμεσα στις μεξικανικές πολιτείες που δέχονται τα πιο βαριά πλήγματα από τη βία που συνδέεται με την παρουσία συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος.

Η αστυνομία διεξήγαγε επιχείρηση για να εντοπίσει τους υπόπτους επιτόπου, αλλά δεν συνέλαβε τους δράστες.

Τον Ιανουάριο, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν όταν ομάδα ενόπλων άνοιξε πυρ εναντίον συμμετεχόντων σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Σαν Φρανσίσκο ντελ Ρινκόν, επίσης στην πολιτεία Γουαναχουάτο.

Διαβάστε επίσης

Αλάσκα: Συνετρίβη αεροσκάφος με οκτώ επιβαίνοντες κοντά σε απομακρυσμένο σταθμό ραντάρ

Ιράν προς Κύπρο: Δεν υπάρχει απειλή όσο οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Τεχεράνης

Reuters: Οι 9 εμπορικοί εταίροι του Ιράν που βρίσκονται στο στόχαστρο του Τραμπ – Από την Κίνα και την Τουρκία έως την Ινδία