Φωτιά σε κτίριο στην Ελβετία: Πέντε αγνοούμενοι και 8 τραυματίες

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Μία τεράστια φωτιά ξέσπασε σε κτίριο στην πόλη Τουσίς της Ελβετίας τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν 8 άνθρωποι, ενώ υπάρχουν και πέντε αγνοούμενοι μέσα στους κατεστραμμένους ορόφους.

«Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην Τούσις. Ένα εστιατόριο και διαμερίσματα κάηκαν ολοσχερώς. Πέντε άνθρωποι αγνοούνται. Δεκατέσσερις άνθρωποι κατάφεραν να βγουν από το φλεγόμενο κτήριο, ανάμεσά τους είναι οκτώ τραυματίες: δύο σοβαρά, δύο σε μέτρια κατάσταση και δύο ελαφρά» επεσήμανε η αστυνομία του καντονιού Γκριζόν.

🇨🇭 SUISSE : Cinq personnes sont portées disparues et huit blessées dans l'incendie d'un immeuble d'habitation à Thusis. La cage d'escalier du bâtiment s'est effondré (RTS). pic.twitter.com/GYhG2xCrno — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 21, 2026

«Το κλιμακοστάσιο κατέρρευσε, οπότε η οροφή του κτιρίου έπρεπε να ανοιχτεί με γερανό», προσθέτουν.

Σχεδόν 100 πυροσβέστες εξακολουθούσαν να επιχειρούν το πρωί της Παρασκευής καθώς η φωτιά δεν είχε τεθεί υπό έλεγχο.

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