Ζάμπια: Ποια είναι η Ελληνίδα Ελένη Γρηγοράκη που εκλέχτηκε στη βουλή της αφρικανικής χώρας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια Ελληνίδα της διασποράς βρίσκεται πλέον στα έδρανα της Βουλής μιας αφρικανικής χώρας, γράφοντας μια ιδιαίτερη ιστορία για την ελληνική παρουσία στη Ζάμπια. Η Ελένη Ευσέβεια Γρηγοράκη, επιχειρηματίας με πολυετή παρουσία στη χώρα, εξελέγη βουλευτής στις γενικές εκλογές της 13ης Αυγούστου, με το κυβερνών United Party for National Development (UPND) του προέδρου Χακαΐντε Χιτσιλέμα.

Η Γρηγοράκη εξελέγη στην περιφέρεια Kafulafuta, σε μια εκλογική αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με τις προεδρικές και τις τοπικές εκλογές και εξελίχθηκε μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό κλίμα. Η εκλογή της έχει πρόσθετο συμβολισμό για την ελληνική ομογένεια, καθώς φέρνει ένα πρόσωπο ελληνικής καταγωγής στην καρδιά της πολιτικής ζωής μιας χώρας με την οποία ο Ελληνισμός διατηρεί δεσμούς εδώ και δεκαετίες.

Επιχειρηματίας, με σπουδές στη Βρετανία

Η νέα βουλευτής δεν προέρχεται από τον στενό πυρήνα των επαγγελματιών πολιτικών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα βιογραφικά στοιχεία, δραστηριοποιείται επί χρόνια στον επιχειρηματικό χώρο της Ζάμπιας και είναι director στη Rising Sun Limited, με παρουσία στην εταιρεία από το 2007. Παράλληλα διαθέτει νομική κατάρτιση. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές Νομικής στη Βρετανία και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο LLM. Το επαγγελματικό προφίλ της συνδέεται με την επιχειρηματικότητα και την οικονομική δραστηριότητα στη Ζάμπια.

Η πολιτική, ωστόσο, δεν αποτελεί καινούργιο κεφάλαιο για εκείνη. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από παλαιότερα δημοσιεύματα του Τύπου της Ζάμπιας είναι ότι η Γρηγοράκη είχε δραστηριοποιηθεί πολιτικά τουλάχιστον από την προηγούμενη δεκαετία – και μάλιστα σε διαφορετικό πολιτικό στρατόπεδο.

Το 2019 το News Diggers της Ζάμπιας την κατέγραφε ως ταμία της νεολαίας του Patriotic Front (PF) στην περιοχή Luanshya. Τότε ήταν η μοναδική γυναίκα ανάμεσα σε έντεκα ενδιαφερομένους που είχαν υποβάλει αίτηση για να πάρουν το χρίσμα του PF σε αναπληρωματική εκλογή στην περιφέρεια Roan.

Επτά χρόνια αργότερα η πολιτική εικόνα είναι εντελώς διαφορετική: η Γρηγοράκη κατέβηκε στις εκλογές του 2026 με το UPND, το κόμμα του προέδρου Χακαΐντε Χιτσιλέμα, και αυτή τη φορά κατάφερε να περάσει την πόρτα του Κοινοβουλίου.

Η ίδια είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίς την προεκλογική δραστηριότητά της στην Kafulafuta. Ήδη από το 2024 εμφανιζόταν ως επίδοξη υποψήφια της περιφέρειας, ενώ κατά τη διάρκεια του 2026 πραγματοποιούσε περιοδείες και δημόσιες παρεμβάσεις ζητώντας από τους κατοίκους να στηρίξουν το UPND και συνδέοντας την υποψηφιότητά της με το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Χιτσιλέμα.

Σε μια εκλογή που συγκλόνισε τη Ζάμπια

Η επιτυχία της Γρηγοράκη ήρθε σε μία από τις πιο επεισοδιακές εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων χρόνων στη Ζάμπια. Ο πρόεδρος Χακαΐντε Χιτσιλέμα επανεξελέγη για δεύτερη θητεία, συγκεντρώνοντας περίπου το 60% των ψήφων, έναντι περίπου 38% του βασικού αντιπάλου του Μπράιαν Μουντουμπίλε.

Πίσω από την καθαρή αριθμητικά επικράτηση, όμως, υπήρξε ένταση. Η καταμέτρηση διακόπηκε προσωρινά μετά από επιθέσεις εναντίον εκλογικών υπαλλήλων και καταγγελίες για κλοπή ψηφοδελτίων, ενώ η αντιπολίτευση αμφισβήτησε το αποτέλεσμα και ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Ακόμη και η αποστολή παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατύπωσε επιφυλάξεις για ζητήματα διαφάνειας και διαδικαστικές αδυναμίες κατά την καταμέτρηση.

Ο Χιτσιλέμα, πάντως, εξασφάλισε τη δεύτερη θητεία του σε μια χώρα εξαιρετικά σημαντική για την παγκόσμια οικονομία: η Ζάμπια αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χαλκού στην Αφρική και βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ανταγωνισμού ΗΠΑ και Κίνας για κρίσιμα ορυκτά.

Τα συγχαρητήρια από την Ορθόδοξη Εκκλησία

Η εκλογή της Ελληνίδας πολιτικού προκάλεσε ιδιαίτερη χαρά και στην ελληνική και ορθόδοξη κοινότητα της χώρας. Ο Μητροπολίτης Ζάμπιας και Μοζαμβίκης Ιωάννης επικοινώνησε μαζί της αμέσως μετά την εκλογή της και της απέστειλε προσωπική συγχαρητήρια επιστολή.

Χαρακτήρισε την επιτυχία της «φωτεινό σύμβολο επιμονής, προσφοράς και αποφασιστικότητας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία που μπορεί να έχει η παρουσία της για τη νέα γενιά και τις γυναίκες. Και πράγματι, πέρα από την κομματική διάσταση, η περίπτωση της Γρηγοράκη έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία: μια γυναίκα ελληνικής καταγωγής, μεγαλωμένη επαγγελματικά και πολιτικά στη Ζάμπια, αποκτά πλέον θέση στο εθνικό Κοινοβούλιο της χώρας. Μια ακόμη μικρή αλλά ενδιαφέρουσα γέφυρα ανάμεσα στον Ελληνισμό της διασποράς και την πολιτική ζωή της Αφρικής.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Το Πολεμικό Ναυτικό εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει το όνομα του Τραμπ σε αεροπλανοφόρο αντί ενός ήρωα ναύτη από το Περλ Χάρμπορ

Βρετανία: Σάλος με τον «οδηγό συμπεριφοράς» για μετανάστες – Τους εξηγεί ότι ο βιασμός είναι έγκλημα και οι γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα

Δυτική Όχθη: Επτά χώρες… καλούν το Ισραήλ να «βάλει τέλος στην επέκταση» του εποικισμού