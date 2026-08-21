Μελάνια Τραμπ: Η… επιστροφή στον Ντόναλντ, η δημόσια εμφάνιση και η… εκδίκηση για τη Νάταλι Χαρτ – «Άκουσα ότι σας έλειψα»

Takeaways by to pontiki AI Η Μελάνια Τραμπ πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από έναν μήνα στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου.

Η Πρώτη Κυρία απάντησε στα δημοσιεύματα περί απουσίας της από τη δημόσια ζωή, ενώ το προηγούμενο διάστημα βρισκόταν στο Νιου Τζέρσεϊ.

Το ζεύγος Τραμπ θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για το Γκραν Πρι IndyCar Freedom 250, όπου θα πραγματοποιήσουν τιμητικό γύρο στην Ουάσινγκτον.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ανακοινώθηκε δωρεά δύο εκατομμυρίων δολαρίων για υποτροφίες παιδιών που βρίσκονται σε ανάδοχη φροντίδα.

Η Μελάνια Τραμπ προωθεί την πρωτοβουλία Fostering the Future, η οποία επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και την ευημερία παιδιών που μεγάλωσαν σε ανάδοχες οικογένειες.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε μονοθέσιο με τα λογότυπα των δράσεων της Πρώτης Κυρίας και της προσφέρθηκε ένα ειδικά σχεδιασμένο αγωνιστικό κράνος.

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Η Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκε στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, δίπλα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «εξαφάνισή» της από τη δημόσια ζωή και δίνοντας, κατά πολλούς τη δική της απάντηση στα δημοσιεύματα για τη Νάταλι Χαρπ, που κυριάρχησαν στην πρόσφατη επικαιρότητα.

«Άκουσα ότι σας έλειψα», είπε απευθυνόμενη στο κοινό, για να προσθέσει: «Να ’μαι», προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση σε έναν μήνα

Ήταν η πρώτη δημόσια εκδήλωση της Μελάνια Τραμπ εδώ και περίπου έναν μήνα. Το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού το πέρασε στο γκολφ κλαμπ του προέδρου στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ, ώστε να βρίσκεται περισσότερο με τον γιο της, Μπάρον, ο οποίος βρίσκεται σε θερινές διακοπές από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Παράλληλα… απέφυγε και τον έντονο θόρυβο από τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου για την κατασκευή νέου ελικοδρομίου και αίθουσας χορού.

Η Πρώτη Κυρία θα παραμείνει στην Ουάσινγκτον το Σαββατοκύριακο, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις για το Γκραν Πρι IndyCar Freedom 250.

Οι οδηγοί αναμένεται να κινηθούν στους δρόμους της αμερικανικής πρωτεύουσας με ταχύτητες έως περίπου 306 χλμ./ώρα. Πριν από την εκκίνηση, ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ θα πραγματοποιήσουν τιμητικό γύρο στη διαδρομή, η οποία ξεκινά και καταλήγει στο Καπιτώλιο και περνά από το National Mall και ιστορικά σημεία της Ουάσινγκτον.

Δωρεά 2 εκατ. δολαρίων για παιδιά σε ανάδοχη φροντίδα

Στο πλαίσιο της έναρξης του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου, η IndyCar και ο τηλεοπτικός της συνεργάτης, Fox Sports, ανακοίνωσαν δωρεά 2 εκατ. δολαρίων για τη δημιουργία υποτροφιών για παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε ανάδοχη φροντίδα.

Οι υποτροφίες θα διατεθούν στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα και στο Πανεπιστήμιο Περντιού, τα οποία γίνονται το 25ο και το 26ο πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ που συμμετέχουν στο σχετικό πρόγραμμα.

«Η μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει η Αμερική δεν είναι στην τεχνολογία, τις υποδομές ή τις κεφαλαιαγορές, αλλά στα παιδιά μας», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ.

Αγωνιστικό μονοθέσιο και ειδικό κράνος για τη Μελάνια Τραμπ

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και μονοθέσιο της IndyCar με τα λογότυπα των πρωτοβουλιών της Πρώτης Κυρίας, «Be Best» και «Fostering the Future».

Οι οδηγοί Σκοτ Ντίξον, Αλεξάντερ Ρόσι, Γκράχαμ Ραχάλ και Σκοτ ΜακΛάφλιν της παρέδωσαν επίσης ένα ειδικά σχεδιασμένο κράνος στα χρώματα κόκκινο, λευκό και μπλε, με το όνομα «Melania» στο μπροστινό μέρος.

Η ίδια εμφανίστηκε με κόκκινη pencil φούστα Dior και γαλάζιο πουκάμισο Michael Kors.

Τι είναι το «Fostering the Future»

Το «Fostering the Future», που αποτελεί μέρος της ευρύτερης πρωτοβουλίας «Be Best» της Μελάνια Τραμπ, επικεντρώνεται στη βελτίωση της ευημερίας, της εκπαίδευσης και της ψηφιακής ασφάλειας παιδιών που βρίσκονται ή έχουν βρεθεί σε ανάδοχη φροντίδα.

Η Μελάνια Τραμπ έχει επίσης προωθήσει τη δυνατότητα τα παιδιά αυτά να αποκτούν λογαριασμούς αποταμίευσης Trump Savings Accounts, ενώ έχει διοργανώσει σύνοδο με συζύγους αρχηγών κυβερνήσεων από διάφορες χώρες με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν τα παιδιά.

Παράλληλα, έχει ζητήσει από το Κογκρέσο να διαθέσει περισσότερους πόρους για παιδιά σε ανάδοχη φροντίδα. Το σχετικό μέτρο έχει εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και αναμένει την έγκριση της Γερουσίας.

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