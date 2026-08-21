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21.08.2026 10:46

Δέσποινα Βανδή: Ο φωτογραφικός απολογισμός των διακοπών της – «Τι καλοκαίρι κι αυτό! Υπήρξε μέρα που χώρεσε όλο τον Αύγουστο!»

21.08.2026 10:46
DESPINA_VANDI_SUMMERCARUSEL

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Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και η Δέσποινα Βανδή, η οποία έκανε έναν… φωτογραφικό απολογισμό των φετινών διακοπών της

Η Δέσποινα Βανδή, επέλεξε για τη νέα της ανάρτηση στο Instagram 20 φωτογραφίες από θάλασσα, καλοκαιρινά τοπία και στιγμές με αγαπημένα της πρόσωπα.

Σε άλλες τη βλέπουμε με μερικούς καλούς της φίλους, όπως ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Πάνος Βλάχος ενώ σε κάποιες διακρίνονται τα παιδιά της και φυσικά ο Βασίλης Μπισμπίκης.

«Τι καλοκαίρι κι αυτό! Υπήρξε μέρα που χώρεσε όλο τον Αύγουστο! Αγάπη, αληθινοί άνθρωποι, αληθινό μοίρασμα, ξεγνοιασιά κι ένας ήλιος να φωτίζει την παιδικότητα των ψυχών μας, που ζωντανεύει κάθε τέτοια εποχή!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δέσποινα Βανδή.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.08.2026 13:10
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