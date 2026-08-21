Olivia Rodrigo: Η μυστική δωρεά σε θαυμάστριά της και το δημόσιο «ευχαριστώ» στο TikTok (video)

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Η Ολίβια Ροντρίγκο (Olivia Rodrigo) βοήθησε μια θαυμάστριά της να αποπληρώσει τα δίδακτρα του τελευταίου εξαμήνου στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, σύμφωνα με το Town & Country.

Η 21χρονη Τζέιμι Κόζι (Jamie Causey) από το Αλεξάντερ Σίτι της Αλαμπάμα, που ολοκλήρωσε τις σπουδές της στις δημόσιες σχέσεις τον περασμένο χρόνο, αποκάλυψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η τραγουδίστρια της δώρισε 5.000 δολάρια για να καλύψει τα έξοδα του πανεπιστημίου.

Όπως εξήγησε, η διάσημη ερμηνεύτρια την προσέγγισε στο TikTok αφού είδε ένα βίντεο όπου η φοιτήτρια παραδεχόταν ότι δυσκολευόταν να καλύψει το κόστος των εξαμήνου.

«Ξέρω ότι δεν με γνωρίζεις, αλλά λατρεύω τα βίντεό σου. Φαίνεσαι το πιο ευγενικό και άνετο κορίτσι και είσαι μια τεράστια πηγή θετικότητας και φωτός στη ζωή μου», έγραψε η Ροντρίγκο σε προσωπικό μήνυμα, σύμφωνα με το στιγμιότυπο της συνομιλίας που μοιράστηκε η Κόζι.

«Είδα το τελευταίο σου βίντεο για τα δίδακτρα και θα ήθελα πολύ να βοηθήσω, αν είσαι ανοιχτή σε κάτι τέτοιο», πρόσθεσε η τραγουδίστρια, ζητώντας τον λογαριασμό της φοιτήτριας σε εφαρμογή πληρωμών για να της αποστείλει το ποσό.

Aπό την πλευρά της η Τζέιμι Κόζι έκπληκτη της απάντησε: «Είμαι πραγματικά έτοιμη να βάλω τα κλάματα…ειλικρινά η μουσική σου αποτελεί πηγή δύναμης για μένα και απλά συνεχίζω να πιστεύω ότι αυτό είναι ένα όνειρο. Σε παρακαλώ μη νιώθεις ότι πρέπει οπωσδήποτε να το κάνεις, αλλά σε αυτό το σημείο είμαι διατεθειμένη να δεχτώ οποιαδήποτε βοήθεια».

Τα δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα για τους φοιτητές εντός πολιτείας ανέρχονται σε 5.959 δολάρια το εξάμηνο, γεγονός που σημαίνει ότι η χειρονομία της Ροντρίγκο κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος του ποσού.

Η Κόζι εξήγησε πως προτίμησε να κρατήσει την κίνηση της σταρ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι την αποφοίτησή της, καθώς δεν ήθελε μια τόσο σημαντική στιγμή για εκείνη να σχολιαστεί δημόσια.

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