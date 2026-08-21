Κίνα: Δεκάδες φίδια σε βαγόνι του μετρό τρομοκράτησαν τους επιβάτες

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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε βαγόνι του μετρό στη Ναντζίνγκ της Κίνας, όταν δεκάδες πλάσματα που έμοιαζαν με φίδια άρχισαν ξαφνικά να σέρνονται στο πάτωμα.

Στην πραγματικότητα δεν επρόκειτο για φίδια. Όπως φαίνεται σε βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας επιβάτης σκόνταψε και ο πλαστικός κουβάς που μετέφερε δεκάδες ζωντανά χέλια ανατράπηκε. Από το δοχείο ξεχύθηκαν δεκάδες από αυτά και επειδή έμοιαζαν με φίδια προκάλεσαν αναστάτωση στους επιβάτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 17ης Αυγούστου σε συρμό της γραμμής S3 του μετρό της Ναντζίνγκ, στην ανατολική Κίνα.

The bucket has fallen, and all the snakes have escaped. pic.twitter.com/y0q4qKI6pF — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) August 19, 2026

Οι επιβάτες που βρίσκονταν στο βαγόνι αρχικά απομακρύνθηκαν φοβισμένοι. Όταν όμως κατάλαβαν τι πραγματικά είχε συμβεί αρκετοί έσκυψαν για να βοηθήσουν να μαζευτούν τα – άκακα εν τέλει – ζώα και να επιστρέψουν στον κουβά.

Τα ζώα, γνωστά στην Κίνα ως χουανγκσάν, είναι ένα είδος ψαριού που μοιάζει έντονα με χέλι και συχνά συγχέεται με φίδι λόγω του μακριού και λεπτού σώματός του.

Παραμένει άγνωστο το τι τα ήθελε τόσα χέλια ο επιβάτης του μετρό

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