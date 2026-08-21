Hayden Panettiere: Το «κατηγορώ» της μητέρας της για τον σύντροφό της, το άγνωστο περιστατικό σε ξενοδοχείο και η εμπλοκή της DEA στην έρευνα

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Και η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) φέρεται να συμμετέχει πλέον στην έρευνα για τον θάνατο της ηθοποιού Χέιντεν Πανετιέρ.

Η ηθοποιός, γνωστή από τη σειρά «Nashville», πέθανε σε ηλικία 36 ετών στις 16 Αυγούστου, αφού εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε διαμέρισμα στη Νότια Καρολίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, πράκτορες της DEA συνδράμουν στις παράλληλες έρευνες που πραγματοποιούν ήδη η αστυνομία του Γκρίνβιλ και το γραφείο του ιατροδικαστή.

Η συμμετοχή της DEA προσθέτει μια νέα διάσταση στην έρευνα, καθώς η αμερικανική υπηρεσία είναι αρμόδια για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις ελεγχόμενες ουσίες. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει επίσημα γνωστό εάν η Πανετιέρ είχε καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ πριν από τον θάνατό της.

Η κινητοποίηση των αρχών ενισχύθηκε από στοιχεία που προέκυψαν κατά την άφιξη των διασωστών στο διαμέρισμα της Χέιντεν Πανετιέρ.

Σύμφωνα με το TMZ, στο ηχητικό της κλήσης προς το 911, οι διασώστες ακούγονται να ενημερώνουν τον τηλεφωνητή ότι υπήρχε πιθανότητα να πρόκειται για περιστατικό που σχετίζεται με υπερβολική χρήση ουσιών.

Παράλληλα, στο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε νεκρή βρέθηκε ναλοξόνη (Narcan), ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση υπερβολικής δόσης οπιοειδών.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, στο σημείο όπου βρέθηκε η ηθοποιός βρισκόταν ο σύντροφός της, Μπράιαν Χίκερσον, 37 ετών, μαζί με τον αδελφό του.

Αστυνομική έκθεση, μεγάλο μέρος της οποίας έχει διαγραφεί ή παραμένει απόρρητο, αναφέρει ότι ο Χίκερσον παρέδωσε στους αστυνομικούς μια «σακούλα με φάρμακα» που βρισκόταν στο σημείο. Η ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τη μάχη της με τον εθισμό.

Η DEA, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα μπορεί να εξετάσει εάν ελεγχόμενες ουσίες αποκτήθηκαν ή διακινήθηκαν παράνομα στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Ο ιατροδικαστής έχει γνωστοποιήσει ότι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων εκκρεμούν και αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο στοιχείο για τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου.

Το «κατηγορώ» της μητέρας της για τον Χίκερσον

Ο Χίκερσον είχε εκτίσει στο παρελθόν ποινή φυλάκισης για κακοποίηση της ηθοποιού, ωστόσο τους τελευταίους μήνες οι δυο τους είχαν αρχίσει ξανά να περνούν χρόνο μαζί. Η μητέρα της εκφράζει την έντονη οργή και την ανησυχία της οικογένειας, τονίζοντας πως «αυτός ο άνθρωπος στη ζωή της, από τον οποίο προσπαθούσαμε εδώ και πολύ καιρό να την απομακρύνουμε, ήταν μαζί της όταν πέθανε. Και αυτός ήταν ο Μπράιαν Χίκερσον».

Η Βόγκελ συμπλήρωσε με νόημα: «Υπάρχει μεγάλο ιστορικό και στο παρελθόν ο Μπράιαν είχε πολλές φορές διευκολύνει τη Χέιντεν σε καταστάσεις που μας ανησυχούσαν. Γι’ αυτό ο πατέρας της και εγώ ανησυχούσαμε εδώ και πολύ καιρό εξαιτίας του».

Hayden Panettiere's mother has revealed new details about the investigation into the actress' shock death at 36 from a suspected overdose https://t.co/kKfIw0SFs8 🔗 pic.twitter.com/UiafaMAyAw — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 20, 2026

Η μητέρα της ηθοποιού επέμεινε ότι η κόρη της και ο Χίκερσον ήταν μαζί την κρίσιμη περίοδο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «πάντα ήξερε πως ήταν μαζί».

Τα whippets και το περιστατικό στο ξενοδοχείο

Μόλις τρεις μήνες πριν από τον θάνατό της, τον Μάιο, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Nashville» επισκέφθηκε την ομώνυμη πόλη για να προωθήσει τα απομνημονεύματά της με τίτλο «This Is Me: A Reckoning».

Πηγές ανέφεραν στο Page Six ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί, η ηθοποιός επιχείρησε να παραγγείλει αλκοόλ και φιάλες υποξειδίου του αζώτου στο δωμάτιό της.

Η ασφάλεια του ξενοδοχείου στο κέντρο του Νάσβιλ φέρεται να σταμάτησε την παράδοση.

«Η ασφάλεια σταμάτησε μια παραγγελία [υπηρεσίας delivery] στο δωμάτιό της, η οποία περιείχε αρκετά βιομηχανικά κουτιά υποξειδίου του αζώτου που σχεδίαζε να εισπνεύσει», είπε μια πηγή στο Page Six.

Μια δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε το συμβάν, εξηγώντας: «Είχε παραγγείλει αλκοόλ και whippets. Δεν τα έστειλαν στο δωμάτιό της».

Τα «whippets» είναι μικρά μεταλλικά φιαλίδια γεμάτα με υποξείδιο του αζώτου.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η Πανετιέρ έμεινε εκεί «μόνο για μία ημέρα» και «δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένη» με την άρνηση των υπευθύνων του ξενοδοχείου.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος και φίλη της, Κέισι Κίτσεν, διαψεύδοντας κατηγορηματικά το περιστατικό, δήλωσε: «Ήταν στο Νάσβιλ για μικρό χρονικό διάστημα και κοιμήθηκε το μεγαλύτερο μέρος του. Είχε επίσης μαζί της ιδιωτική ασφάλεια».

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