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21.08.2026 12:40

Έκκληση για αίμα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου – Πού γίνονται αιμοδοσίες

21.08.2026 12:40
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Έκκληση στον γενικό πληθυσμό ηλικίας 18 με 65 ετών για εθελοντική αιμοδοσία τον Αύγουστο, αλλά και τον Σεπτέμβριο δηλαδή τους μήνες όπου υπάρχει «εποχική» έλλειψη αίματος απηύθυνε η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ, Έλενα Τσάγκαρη.

Η κα Τσαγκάρη μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN αναφέρθηκε στις σταθερά υψηλές ανάγκες των ασθενών σε αίμα τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου κι ενώ ένα μεγάλο τμήμα του γενικού πληθυσμού εξακολουθεί να βρίσκεται σε διακοπές.

Παράλληλα απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες ηλικίας 18 έως 65 ετών, να κάνουν μια μικρή «στάση ζωής» στην τριήμερη αιμοδοσία του Ε.ΚΕ.Α. σε συνεργασία με τη Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος (25-26-27/8, 14.00-20.00)

Επιπρόσθετα, υπάρχουν 96 αιμοδοσίες στα νοσοκομεία της χώρας που περιμένουν τους αιμοδότες, όπου κι αν βρίσκονται, ενώ εξορμήσεις πραγματοποιούν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελoντών Αιμοδοτών – ΠΟΣΕΑ και άλλοι φορείς, σύλλογοι και ομάδες εθελοντών αιμοδοτών.

«Το αίμα δεν παρασκευάζεται, μόνο ο άνθρωπος χαρίζει ζωή στον άνθρωπο», η αιμοδοσία δεν λειτουργεί με απόθεμα αφού το αίμα “ζει” και δίδεται περίπου σε ένα μήνα σε όποιον έχει ανάγκη από όταν συλλεχθεί. Όλοι εν δυνάμει μπορεί να χρειαστούμε αίμα η παράγωγό του αφού στην Ελλάδα γίνονται ένα εκατομμύριο μεταγγίσεις το χρόνο, δηλαδή κάθε λεπτό 2 συνάνθρωποι μας μεταγγίζονται» σημείωσε η κυρία Τσάγκαρη.

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