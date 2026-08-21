Νίκαια: 43χρονος διαρρήκτης συνελήφθη με μια τηλεόραση στα χέρια

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Στην επ’ αυτοφώρω σύλληψη ενός 43χρονου, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή από κατοικία στην περιοχή της Νίκαιας, προχώρησε η αστυνομία.

Η σύλληψη έγινε το βράδυ της Πέμπτης (20/8) από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι ενημερώθηκαν από το Κέντρο Άμεσης Δράσης για διάρρηξη που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τον 43χρονο να κρατά τηλεόραση και άλλα αντικείμενα, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είχε μόλις αφαιρέσει από την κατοικία.

Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Η τηλεόραση και τα υπόλοιπα κλοπιμαία αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη της κατοικίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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