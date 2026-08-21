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21.08.2026 12:58

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 5χρονο αγόρι καταπλακώθηκε από μηχάνημα με λούτρινα

21.08.2026 12:58
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Στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας, νοσηλεύεται ένας 5χρονος που τραυματίστηκε όταν μηχάνημα με λούτρινα τον καταπλάκωσε.

Το ατύχημα σύμφωνα με το tempo24, συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων στο Αίγιο, όταν ένα αγοράκι μόλις 5 ετών τραυματίστηκε από μηχάνημα με κερματοδέκτη, από το οποίο διατίθενται λούτρινα ζωάκια.

Το μηχάνημα καταπλάκωσε το παιδί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά και να διακομισθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Ο υπεύθυνος για το παιχνίδι συνελήφθη ενώ εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.08.2026 13:16
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