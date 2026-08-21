Παγκόσμια ημέρα σκύλου: Οδηγίες από τον Ερυθρό Σταυρό για πρώτες βοήθειες σε κατοικίδια

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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα σκύλου που είναι την ερχόμενη Τετάρτη, διοργανώνει μεγάλη δράση την ημέρα εκείνη (και συγκεκριμένα τις ώρες 10:00 – 13:00), στην Πλατεία Συντάγματος (κοντά στον σταθμο του Μετρό), με στόχο την εξοικείωση του κοινού με τις Πρώτες Βοήθειες για σκύλους.

Το πρωτοποριακό, καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών για σκύλους που υλοποιεί ο Ε.Ε.Σ. σε όλη την Ελλάδα.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως: «Συγκεκριμένα, εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών για σκύλους του Τομέα Σαμαρειτών-Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ. θα πραγματοποιήσουν δωρεάν επιδείξεις Πρώτων Βοηθειών για σκύλους και παράλληλα θα ενημερώσουν τους πολίτες για το τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα φορητό φαρμακείο για τους τετράποδους φίλους μας.

Υπενθυμίζεται ότι οι Πρώτες Βοήθειες για τους τετράποδους φίλους μας, είναι απλές ενέργειες που μπορεί και πρέπει να κάνει οποιοσδήποτε με σκοπό την αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του σκύλου που κινδυνεύει, τη διαφύλαξη της ζωής του και την αποτροπή της επιδείνωσης της κατάστασής του και τη μείωση του πόνου μέχρι να αναλάβει ο κτηνίατρος.

Οι πολίτες που θέλουν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών για σκύλους του Ε.Ε.Σ., παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την φόρμα ενδιαφέροντος εδώ: https://mitroo.redcross.gr/index.php/forms/civilian_registration είτε να αποστείλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος (ονοματεπώνυμο, πόλη και στοιχεία επικοινωνίας) στο [email protected] είτε τηλεφωνικά στο 210-5248132».

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